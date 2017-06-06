Рязанцы соберут деньги на детскую площадку в ЦПКиО

Об этом на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Фестивальное лето «Встречи на Почтовой», рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Первый фестиваль «Мы первые!» в рамках «Встреч на Почтовой» состоится уже завтра, 19 мая. Начало в 18.00. 19 мая в прошлом отмечался День пионерии, и гости фестиваля окунутся в стилизованную атмосферу этого праздника. У здания Главпочтамта начнется линейка, а вдоль всей улицы Почтовой будут располагаться интерактивные площадки молодежных объединений Рязанской области.

Кроме того, в этот день на улице Почтовой будет проходить большая акция «Подарок любимому городу». В прошлом году в рамках этой акции в Рязани за счет спонсоров появился новый бюст на Аллее путешественников, город украсился необычными арт-объектами – литературной скамьей и скамьей для влюбленных, сделана экспозиция ко дню рождения Н.Н. Чумаковой и другие добрые дела.

– В этом году мы решили, что надо привлекать не только отдельных людей, кто может поделиться тем, что он заработал, и подарить что-то городу, но и как можно больше горожан. Более двух тысяч семей сделали поделки. Они в течение полутора месяцев собирались во 2-й гимназии для выставки-продажи 19 мая на Почтовой, – рассказала Лариса Крохалева.

На деньги, вырученные на благотворительной ярмарке, и при поддержке представителей бизнес-сообщества 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха торжественно откроется детская площадка. Оборудование уже заказано. Спонсорами выступили Центральное агентство недвижимости, Военно-страховая компания, ООО «Дар – Комплексное благоустройство», ООО «Зеленый сад».