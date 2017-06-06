Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе прошли 14 -18 мая в Раменском (Московская область). В состязаниях воспитанница рязанской спортшколы «Антей» Ирина Смышляева завоевала бронзовую награду в весовой категории 63 кг. Тренируется спортсменка под руководством Валерия Николаевича Хабарова.
Рязанская спортсменка завоевала «бронзу» Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной борьбе
16:52 18.05.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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