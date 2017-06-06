Рязанские судебные приставы рассказали, как провожают нелегалов

Нелегальных мигрантов, как трудовых, так и не очень, приходится высылать из нашего региона минимум раз в неделю. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Рязанского УФССП Валерий Раев. Нелегалов выявляет МВД, суд принимает решение о депортации. Приговоренные к возвращению на родину ожидают его в течение десяти дней (пока решение не вступит в силу), находясь в центре временного содержания. Нелегалов, как правило, в сопровождении сотрудников службы судебных приставов, доставляют в один из столичных аэропортов и передают пограничной службе ФСБ. Билет для высылки каждому приобретается за государственный счет. А затем стоимость высылки взыскивается с недобросовестного работодателя, который решил «приютить» у себя не оформленную должным образом рабочую силу. В практике судебных приставов бывали случаи, когда из страны высылали трудовых мигрантов, которые скрывались в России от преследования правоохранительных органов своих государств, что выяснилось уже потом. Но это редкое явление. Перед судом паспортные данные всех мигрантов тщательно проверяются.

Большая часть нелегалов по-прежнему прибывает из республик Средней Азии. Приставам приходится иметь дело и с гражданами африканских государств, к примеру, из Кот-Дивуара и Нигерии. В последнее время среди нелегалов стало немало граждан из Китая, Вьетнама.