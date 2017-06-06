В Рязани у одной из школ ликвидировали вредоносные надписи

В областном центре прошла акция «Краски жизни»

Акция была организована Общественным советом при УМВД России по Рязанской области и направлена на ликвидацию рекламы наркотиков со стен нашего города. В ней приняли участие учащиеся школы №48. Ребята вместе с волонтерами Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» и участковым уполномоченным полиции закрасили в районе своего учебного заведения 15 надписей, рекламирующих наркотики.