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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани у одной из школ ликвидировали вредоносные надписи

17:11 / Общество
В областном центре прошла акция «Краски жизни»

Акция была организована Общественным советом при УМВД России по Рязанской области и направлена на ликвидацию рекламы наркотиков со стен нашего города. В ней приняли участие учащиеся школы №48. Ребята вместе с волонтерами Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» и участковым уполномоченным полиции закрасили в районе своего учебного заведения 15 надписей, рекламирующих наркотики.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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