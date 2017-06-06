Рязанская творческая весна собрала более 200 учителей

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина проходит XIII Межрегиональный фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна».

В этом году его участниками стали более 200 талантливых молодых людей из четырех федеральных округов, они представляют 36 учебных заведений. Среди конкурсантов – студенты из Москвы, Рязани и Рязанской области, Республики Мордовия, Алтайского края, Пензы, Тамбова и других регионов.

Фестиваль открыл хор РГУ имени С.А. Есенина, который исполнил гимн студенчества «Gaudeamus». С приветственным словом выступила председатель жюри фестиваля, профессор, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова.

Проректор по учебно-воспитательной работе и международной деятельности РГУ им. С. Есенина Оксана Исаева отметила: фестиваль «Есенинская весна» входит в официальный план мероприятий министерства образования и науки Российской Федерации, его победитель ежегодно номинируется на премию по поддержке талантливой молодежи. Она также подчеркнула, что «Есенинская весна» способствует укреплению и развитию межрегионального сотрудничества в изучении и популяризации наследия Сергея Есенина.

Конкурсная программа фестиваля началась сразу после торжественного открытия. Участники «Есенинской весны» представили свои научные работы, литературное творчество, участвовали в номинациях «музыкально-исполнительское искусство», «художественное чтение», «художественно-изобразительное творчество» и «Есенинские видеосюжеты».

После завершения конкурсной программы участники фестиваля побывали на экскурсии в мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова.

Итоги творческих и научных конкурсов будут подведены завтра. По традиции участники побывают на родине Сергея Есенина в Константинове.

Фото Юлии Никонович