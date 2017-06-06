Глава региона Николай Любимов высказался о дальнейшей возможной судьбе зданий больницы скорой помощи в Рязани

Старые здания Рязанской больницы скорой медицинской помощи, вероятнее, всего будут демонтированы. Об этом глава региона Николай Любимов заявил в беседе с журналистами по итогам посещения строительной площадки новой БСМП на улице Гоголя в Рязани. Николай Любимов пояснил, что приспособленные под больницу здания на улице Дзержинского, где лечебное учреждение размещается сейчас, пришли в аварийное состояние. После того, как будут возведены новые больничные корпуса, старые, предположительно, ждет демонтаж, а на их месте будет организовано общественное пространство.

– Я думаю, мы посоветуемся с горожанами по поводу дальнейшей судьбы этого пространства. Однозначно на этом месте будет что-то удобное для города и горожан, – уточнил Николай Любимов.