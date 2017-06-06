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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы увидели «Игры настроения»

18:45 / Культура
В областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась персональная выставка художника-керамиста Ирины Чириковой
Автор фото: Вероника Шелякина | Рязанцы увидели «Игры настроения»
Фото: Вероника Шелякина.

Она родилась в столице, закончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Работы мастера находятся в российских и зарубежных частных коллекциях.

Около 30 произведений, представленных в областном музее, выполнены в форме декоративного панно – так называемого керамического пласта. Все работы Ирина Чирикова делала без предварительных эскизов. Натюрморты из морских раковин, сосудов, цветов получились гармоничными и цельными. Процесс создания композиции может длиться от одного дня до полугода. Как говорит художник, все зависит от настроения и предполагаемого конечного результата. Внутреннее состояние играет большую роль во время творческой работы.

С открытием выставки мастера поздравили директор областного художественного музея Марина Котова, друзья и коллеги Ирины Чириковой по творческому цеху.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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