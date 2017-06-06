16:41 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
137

Вопросы поддержания эпизоотического благополучия на территории Рязанской области обсуждались на заседании профильной региональной межведомственной комиссии

19:02 / Власть

Внеочередное заседание областной межведомственной комиссии по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных на территории региона провел сегодня заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев.

В работе приняли участие руководители министерств и ведомств области, представители территориальных органов федеральных органов власти, Окского биосферного заповедника и Национального парка «Мещера».

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализаций мероприятий по профилактике болезней животных.

В ходе работы заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних животных и в дикой фауне не регистрировалось уже более 10 месяцев. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ, в том числе в приграничных Владимирской и Московской областях. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев.

Кроме того, на заседании речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний. По итогам был выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава региона Николай Любимов высказался о дальнейшей возможной судьбе зданий больницы скорой помощи в Рязани

Рязанские судебные приставы рассказали, как провожают нелегалов

Глава региона Николай Любимов проинспектировал строительство новой больницы скорой помощи в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы