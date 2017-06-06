Пейзажи Узбекистана представил на выставке художник Шариф Одинаев

В галерее современного искусства «Люди» открылась выставка Шарифа Одинаева «Чувственность цвета». В нее вошло 36 работ, выполненных за последние годы в двух техниках (масляная живопись и гуашь). Это пейзажи горных селений Узбекистана, родного села художника Гелан, виды Самарканда. Большинство картин Шариф написал в Рязани по памяти, опираясь на свои этюды.

– Концепция данной выставки строится на работе света и цвета. Избегая чрезмерной детализации и реалистичной манеры письма, художник показывает зрителю не только своеобразие красок южных ландшафтов, но и их легкость, приятную чувственную образность, – говорит директор галереи «Люди», искусствовед Ирина Синицина.

Картины Одинаева отличаются необычным сочетанием цветов, сочной яркостью, взятой из палитры природы. Сиреневые горы – это не эксперимент с красками. Фиолетовый – это естественный оттенок горных пород, которым Шариф любовался с детства.

Выставка «Чувственность цвета» передает колорит, рассказывает о традициях Узбекистана. На картинах – мальчишка, который развозит хлеб на велосипеде, держа поднос на голове, главный помощник селян – ослик, старые домики, на крыше которых располагалась незамысловатая кухня: костер и закрепленный над ним казан с пловом. Еду готовили именно на крыше, потому что наверху при помощи ветра легко было разводить костер. Там же стоял тандыр для выпекания хлеба. Теперь такие домики не увидишь в Узбекистане, их заменили современные строения.

– Я специально изобразил старый простенький дом на картине, чтобы зрители не расстраивались из-за внешних трудностей и неприятностей. Когда-то мои односельчане жили бедно, в маленькой комнате без удобств, но они были счастливы, поэтому и нам никогда не стоит падать духом. Вокруг нас много красоты и радости, только нужно научиться их замечать, – говорит Одинаев.

Шариф с детства любил рисовать, но в родном селе не было художественной школы. Азы мастерства мальчику передал местный художник, картины которого висели в доме Одинаевых. Окончив школу, Шариф поступил в Кашкадарьинский художественный колледж, затем преподавал изобразительное искусство в родной школе. В Рязань Шариф переехал в 2012 году.

Природа средней полосы России тоже не оставила равнодушным Одинаева. Особенно ему понравилось небо, которое, в отличие от горных облаков его родины, часто меняет цвет. За годы жизни в Рязани он уже написал большое количество пейзажей.

Посмотреть выставку «Чувственность цвета» можно до 11 июня в галерее «Люди» (Первомайский пр. 56, 2 эт., офис 224). Вход бесплатный.