Путь на кордон

В национальном парке «Мещера» создается туристический маршрут «Тропа Паустовского»

Маршрут до кордона 273, затерянного в глубине лесов Клепиковского района, конечно, существовал и раньше. Но сейчас, в год 125-летия Константина Георгиевича, за него взялись основательно: разработали концепцию, привлекли специалистов, краеведов, волонтеров.

К дню рождения писателя, 31 мая, воплотить все задумки вряд ли удастся, сообщили мне в Национальном парке, но осенью первые туристы уже смогут пройти по обновленной тропе и познакомиться с передвижной выставкой в домике лесника из фондов Московского литературного музея Паустовского.

Автор «Повести о жизни», «Золотой розы», знаменитых рассказов о мещерском крае подолгу жил в Солотче – сначала снимал флигель в одну комнату у одинокой старушки Марии Михайловны, а потом квартировал в Доме Пожалостина. Отсюда, из уютного дома с мезонином, поздним осенним вечером, с рюкзаком за плечами, Паустовский однажды отправился в путешествие на далекий лесной кордон. Имел он номер 273, обозначенный на крыше, чтобы по нему могли ориентироваться пролетающие над безбрежным зеленым океаном маленькие самолетики.

От Солотчи по узкоколейной железной дороге Паустовский доехал до станции Летники Клепиковского района, оттуда всю ночь шел пешком – сначала до деревни Гришино, потом до кордона лесника Алексея Желтова. Впечатления от дороги и встреч с местными людьми он описал в рассказе «Кордон 273». Теперь это один из самых любимых рассказов Алины Косяковой, начальника отдела науки национального парка «Мещера». Когда она училась на биофаке РГУ им. С.А. Есенина, не предполагала, что ей суждено будет заняться обустройством тропы и сохранением памяти о ней. К сотрудничеству Национальный парк привлек областную библиотеку им. Горького, ее краеведческий отдел и Московский литературный музей Паустовского.

– Какими впечатлениями нам хотелось бы наделить приезжающих? – задумывается Алина Юрьевна. – Хорошо, если они почувствуют то, что было на душе у лесника Желтова, когда он говорил: «Я, видишь ли, не в лесу живу, как сыч. Я лесом живу. Это, мил человек, совсем иное дело!»

К счастью, природный ландшафт за почти семь десятилетий с того памятного похода сильно не изменился. И сосновые сухие леса, и заросли ивы, ольхи, осины, и удивительный воздух, «в котором была полная и совершенная чистота», все те же. Пожары, бушевавшие здесь в районе Голованова в 2010 году, тропу пощадили. Больше бед кордону принес людской недосмотр – в 1987 году избушка лесника сгорела из-за нарушения правил пожарной безопасности. Второпях построили новую. Но сравнили ее со старой избой на фотографиях и поняли, что нужно «мемориальный объект» приводить в соответствие с оригиналом. Сейчас проект в стадии обсуждения. Домик-новодел пока стоит пустой, решается вопрос – возможно ли там устраивать ночлег для туристов, чтобы они прониклись духом тех мест.

Паустовский, как мы помним из рассказа, ночевал на сеновале и слушал подвывание волков вдалеке. Дикий зверь и поныне в этих лесах не редкость. Ходят лоси, видно волчьи следы. Но, конечно же, всю ночь жечь костер, спасаясь от зубастых охотников, как это делали жители Жуковских Выселок в те давние времена, уже не приходится.

От полустанка Летники дороги больше нет, как нет и железной узкоколейки. Тропа начинается от деревни Гришино. Ехать до нее на автомобиле от Клепиков примерно 15 км. Потом асфальт кончается и начинается лесная дорога по правому берегу Пры. Паустовский считал ее самой таинственной рекой. «Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил (….). Но больше всего времени проводили на Пре» (из рассказа «Кордон-273»).

Возле озера Шуя, которое открывается взору так же внезапно, под крутым холмом между сосен в окружении осин и черной ольхи, путников ждет привал. Скамейка из жердей повторяет ту, что сделал лесной обходчик Алексей Желтов. Воссоздана и надпись, увиденная Паустовским: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов».

Местом уединенных размышлений и сердечных созерцаний служила эта скамейка Константину Георгиевичу, и таким же содержанием хотят наделить этот объект нынешние устроители тропы. Как здесь не стать философом и поэтом, сличая строки лирического повествования автора с оригиналом!

Идешь по тропе и словно пишешь картину точными акварельными мазками: «Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса». «В глубине заросших дорог лежал, белея, туман».

В «Кордоне 273» столько подробных описаний тех мест, в частности деревни Гришино с ее «спокойной и знакомой прелестью», что рассказ может послужить своеобразным путеводителем. Для тех же, кто не успел его прочитать, историю тропы расскажут информационные стенды – как раз недавно делегация экспертов обсуждала места их установки и содержание надписей.

Экскурсовод расскажет о леснике Желтове, который передал свое дело сыну и упокоился на Екшурском кладбище, оставшись навечно в рассказе Паустовского, на фотографиях и кадрах кино­хроники. Могила Желтова сохранилась, и Национальный парк «Мещера», сказали мне в отделе науки, готов взять ее под свою опеку. Единственная препона – отсутствие связи с родственниками. Никого из них разыскать пока не удалось.

Помимо литературных и природных впечатлений, тропа может подарить незабываемые свидания с братьями нашими меньшими. Алина по образованию биолог и наблюдения ее профессиональные. Непосредственно на тропе и в ближайших окрестностях, по ее словам, встречаются около 100 видов птиц, из них 21 – редкие, занесенные в Красные книги региона и России. Эти и многочисленные воробьинообразные птицы, и лесные голуби вяхири, и различные виды дятлов. Из крупных – ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник, ворон, сова. На реке можно встретить серых журавлей и зимородков, а самым удачливым и осторожным наблюдателям доводилось видеть особо редкую птицу – черного аиста, который кормится на Пре или песчаной дороге. Лось, кабан, заяц-беляк, лиса, бобры тоже водятся в этих краях, где вокруг по-прежнему, выражаясь словами одного из персонажей рассказа, «глушняк, мшары».

А сейчас там зацвел прострел раскрытый, или как его еще называют, сон-трава.