16:37 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
166

Маленький, но коварный

00:01 / На здоровье
Укус крошечного насекомого может обернуться тяжелым недугом
Маленький, но коварный

В этом году в Рязанской области клещи активизировались раньше положенного срока на целый месяц. На начало мая медики зафиксировали уже сотню пострадавших от этого крошечного кровососущего насекомого. Наибольшее количество укушенных зарегистрировано в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Рязанском районах, а также в областном центре. Как не стать жертвой клещей и какую опасность они несут для человека – об этом в очередном выпуске «На здоровье».

Где нас поджидают клещи?

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещи не особенно подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Первые активные взрослые клещи появляются в конце марта, начале или середине апреля, наибольшая активность проявляется при среднесуточной температуре воздуха от 7°С до 15°С. При температуре 16°С начинается спад активности клещей, и при 20°С он заканчивается.

Какую опасность несет насекомое?

Угроза исходит из вероятности заразиться рядом крайне опасных инфекций, передаваемых присосавшимися клещами. Среди самых распространенных в нашей стране инфекций – клещевой вирусный энцефалит. Энцефалит поражает преимущественно центральную нервную систему. Это заболевание нередко приводит к возникновению парезов и параличей мышц шеи, лица, конечностей и может представлять реальную угрозу для жизни из-за возможности остановки дыхания. Человеку вирус передается при присасывании инфицированного клеща. При этом больные клещевым энцефалитом опасности для родственников и окружающих не представляют.

Как защититься от клещей?

* При выходе на природу следует осматривать себя каждые 10-15 минут для обнаружения клещей. Периодические осмотры своей одежды и тела необходимы, так как клещи крайне редко впиваются сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) они ползают, выбирая место укуса.

* Не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности.

* Не заносить в помещение свежесорванные растения и цветы, тщательно проверить верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

* Внимательно осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

* Одеваться нужно так, чтобы под края одежды не мог проползти клещ. На голову лучше надевать капюшон, заправлять волосы под шапку.

* Можно также применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей.

Куда заползает клещ?

На теле человека клещи чаще всего прикрепляются к коже в волосистой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой областях, в области пупка, в промежности, под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к поверхности тела. Ощущение человеком саднения и зуда на месте присасывания клеща возникает лишь спустя 6-12 часов и позже. Инкубационный период при клещевом вирусном энцефалите, т.е. время от укуса клеща до появления первых симптомов, составляет от 3 до 30 дней.

Если случился укус…

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Клещей удобно удалять пинцетом, при этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Ранку в месте укуса рекомендуется обработать йодом. В процессе удаления присосавшегося клеща его нельзя ничем смазывать. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения для ранней диагностики заболеваний, передающихся клещами, необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику или больницу для решения вопроса о необходимости профилактики. Для экстренной профилактики клещевого энцефалита используют противоклещевой иммуноглобулин человека. Доказано, что своевременное введение иммуноглобулина в самый первый день, когда произошло присасывание клеща, снижает саму вероятность развития клещевого энцефалита в 50 раз. Пострадавший от присасывания клещом должен ежедневно в течение 3-х недель после укуса измерять температуру тела и внимательно осматривать кожные покровы в месте укуса. При появлении у пострадавшего в период трехнедельного наблюдения признаков возможного заболевания клещевым энцефалитом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Время – в объективе
Завершился V открытый областной фестиваль-конкурс экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»
Слово – доктору
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Бизнес, нацеленный на успех
Малое и среднее предпринимательство области обеспечивает треть валового регионального продукта
Светлана Максимова
Общество
Новая. Современная. Многопрофильная
В Рязани будет одна из лучших больниц в России
Людмила Иванова
Событие
Агросекреты для школьников
В Рязани подвели итоги нового сетевого проекта
Анна Добролежа
Событие
Обсуждая варианты
Солотчинские леса могут получить статус особо охраняемой территории
Лада Петрова
Общество
Ситуация стабильна
Африканская чума уже не страшна
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Опасный контент
Перед семьей и школой встали новые вызовы и угрозы
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Праздник удался!
Читатель - газета
Сохранить нить памяти – важная задача школы и родителей
«Отгремел салют Победы, прошли дни великого праздника 9 Мая, но осталась с нами уверенность в том, что не забудут дети, какой ценой досталась нам Победа, и будут свято чтить память о войне и своих предках.
Читатель - газета
Не проехать свою остановку
Читатель - газета
Кто не платит за парковку?
Определен перечень домов, жильцы которых имеют право на бесплатное пользование местами на платных автостоянках Рязани
Актуально
«Государство возвращает ГОСТу его высокий статус»
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
Дата
Из страны Пионерии
95 лет прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки нашей страны повязали красные галстуки
Стиль жизни
В поисках музы
Интерес к людям – главное для Елены Некрасовой и в профессии, и в творчестве
Ольга Драган
Общество
Дедово наследство
Самым уважаемым человеком в роду Угадчиковых был Михаил Александрович
Спорт
Мимо пьедестала
Итоги выступления рязанских гонщиков на ралли-кроссе неутешительны
Спорт
Жаркое начало
Рязанки на международном турнире по пляжному волейболу «Комус» в Ростове-на-Дону завоевали три награды
Спорт
Вирус ничьих
«Рязань-ВДВ» в Азове (Ростовская область) сыграла вничью – 1:1 – с местной «Дончанкой»
Спорт
Как в молодые годы
Рязанский пловец Олег Ершов стал чемпионом Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Когда проигравших не бывает
В яркий праздник спорта и здоровья вылился первый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль».
Вячеслав Чирков
Спорт
С юбилеем, мастер
Ветерану рязанского бокса Борису Нисенбауму исполнилось 80 лет
Вячеслав Астафьев
Спорт
Посвящается Танделову
Футбольный клуб «Рязань» с минимальным счетом 1:0 одержал победу над одним из лидеров первенства ПФЛ России (группа «Центр») раменским «Сатурном»
Общество
Французские дети познакомились с рязанской театральной школой
Общество
Откровения хорового пения
Детскому академическому хору отделения дополнительного образования Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых исполнилось 10 лет
Культура
Отклик в сердце
В Касимове открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества
Елена Серебрякова
Культура
Ленточка памяти
…и песни от «фронтовых агитбригад»
Наши новости
Внимание, на старт!
Летний спортивный сезон в Рязанской области откроется 20 мая
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Городу в подарок
В Рязани открывается фестивальное лето
Татьяна Железнова
Наши новости
Энергия спорта
Под таким девизом прошел чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству
Читальный зал
«Авиабаза «Хмеймим» так далеко от Рязани…»
Вышла в свет новая книга стихов Владимира Силкина
Вероника Шелякина
Языковой портал
Языковой портал
Творчество
Маленький Моцарт
В репертуаре Рязанского театра кукол появился необычный спектакль
Анна Добролежа
Творчество
«ЛиФФт» в Рязани
Вышел в свет новый номер всероссийского литературного журнала
Творчество
Время – в объективе
Завершился V открытый областной фестиваль-конкурс экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова и Людмилы Ивановой
Вернисаж
Сиреневые горы
Пейзажи Узбекистана представил на выставке художник Шариф Одинаев
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы