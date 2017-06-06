Маленький, но коварный

Укус крошечного насекомого может обернуться тяжелым недугом

В этом году в Рязанской области клещи активизировались раньше положенного срока на целый месяц. На начало мая медики зафиксировали уже сотню пострадавших от этого крошечного кровососущего насекомого. Наибольшее количество укушенных зарегистрировано в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Рязанском районах, а также в областном центре. Как не стать жертвой клещей и какую опасность они несут для человека – об этом в очередном выпуске «На здоровье».

Где нас поджидают клещи?

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Клещи не особенно подвижны, за свою жизнь они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Первые активные взрослые клещи появляются в конце марта, начале или середине апреля, наибольшая активность проявляется при среднесуточной температуре воздуха от 7°С до 15°С. При температуре 16°С начинается спад активности клещей, и при 20°С он заканчивается.

Какую опасность несет насекомое?

Угроза исходит из вероятности заразиться рядом крайне опасных инфекций, передаваемых присосавшимися клещами. Среди самых распространенных в нашей стране инфекций – клещевой вирусный энцефалит. Энцефалит поражает преимущественно центральную нервную систему. Это заболевание нередко приводит к возникновению парезов и параличей мышц шеи, лица, конечностей и может представлять реальную угрозу для жизни из-за возможности остановки дыхания. Человеку вирус передается при присасывании инфицированного клеща. При этом больные клещевым энцефалитом опасности для родственников и окружающих не представляют.

Как защититься от клещей?

* При выходе на природу следует осматривать себя каждые 10-15 минут для обнаружения клещей. Периодические осмотры своей одежды и тела необходимы, так как клещи крайне редко впиваются сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) они ползают, выбирая место укуса.

* Не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности.

* Не заносить в помещение свежесорванные растения и цветы, тщательно проверить верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

* Внимательно осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

* Одеваться нужно так, чтобы под края одежды не мог проползти клещ. На голову лучше надевать капюшон, заправлять волосы под шапку.

* Можно также применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей.

Куда заползает клещ?

На теле человека клещи чаще всего прикрепляются к коже в волосистой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой областях, в области пупка, в промежности, под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к поверхности тела. Ощущение человеком саднения и зуда на месте присасывания клеща возникает лишь спустя 6-12 часов и позже. Инкубационный период при клещевом вирусном энцефалите, т.е. время от укуса клеща до появления первых симптомов, составляет от 3 до 30 дней.

Если случился укус…

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Клещей удобно удалять пинцетом, при этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Ранку в месте укуса рекомендуется обработать йодом. В процессе удаления присосавшегося клеща его нельзя ничем смазывать. Если присасывание клеща произошло, то для исключения возможного заражения для ранней диагностики заболеваний, передающихся клещами, необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику или больницу для решения вопроса о необходимости профилактики. Для экстренной профилактики клещевого энцефалита используют противоклещевой иммуноглобулин человека. Доказано, что своевременное введение иммуноглобулина в самый первый день, когда произошло присасывание клеща, снижает саму вероятность развития клещевого энцефалита в 50 раз. Пострадавший от присасывания клещом должен ежедневно в течение 3-х недель после укуса измерять температуру тела и внимательно осматривать кожные покровы в месте укуса. При появлении у пострадавшего в период трехнедельного наблюдения признаков возможного заболевания клещевым энцефалитом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.