Слово – доктору

Мы продолжаем мотивировать наших читателей к ведению здорового образа жизни. В каждом выпуске рубрики «На здоровье» известные и публичные рязанцы рассказывают о том, как заботятся о своем здоровье и поддерживают себя в хорошей физической форме. Самые смелые поделятся опытом избавления от вредных привычек. Мы уверены, что личный пример наших героев для кого-то, возможно, станет хорошим жизненным стимулом.

Андрей Мартынов,

заместитель главного врача Скопинской районной больницы по поликлинической работе:

– Лет двадцать назад я был настоящим спортсменом-физ­культурником. Имел первый взрослый разряд по силовому трое­борью, которое включает в себя жим штанги лежа, приседания со штангой и становую тягу. Но должен сказать, опираясь на собственный опыт, профессиональный спорт рано или поздно начинает отрицательно сказываться на здоровье. Поэтому сегодня я – за физкультуру и умеренные нагрузки, что и всем советую. Сейчас не особо регулярно, но все же посещаю спортзал, занимаюсь там с «железом». Ежедневно – утренняя гимнастика. Дважды в неделю посещаю бассейн. Недавно приобрел шагомер, стараюсь каждый день проходить не меньше пяти тысяч шагов. Чтобы контролировать состояние своего здоровья, прохожу регулярные медосмотры. Как врач советую делать это всем. И, разумеется, я не курю.