Маленький Моцарт

В репертуаре Рязанского театра кукол появился необычный спектакль

Многие, наверное, задавались вопросом: как видят мир гении? Режиссер Светлана Озерская и художник-постановщик Андрей Запорожский, приглашенные областным театром кукол из Санкт-Петербурга, представили, как в детстве воспринимал окружающий мир Вольфганг Амадей Моцарт. Ведь великий композитор считается одним из выдающихся «маленьких гениев» в музыке. Когда ему было 4 года, он написал свой первый концерт. Премьера постановки о юном Моцарте «Маленькая ночная серенада» прошла 29 апреля.

В основе спектакля не пьеса и не сказка, как это обычно бывает, а лишь фантазия режиссера. Начинается спектакль с колыбельной, которую мама поет юному гению. В вымышленной реальности мальчику приходят разные образы: добрые и злые, яркие и тусклые, радостные и грустные. Мозаика эмоций выливается в историю с персонажами. Она помогает ребенку найти универсальный язык, которым он потом будет говорить с нами и со многими поколениями без переводчика.

Инсценировка спектакля занимает всего одну страницу. Слов в нем практически нет. Основные «рассказчики» – музыка и цветные образы. На протяжении всего спектакля звучат отрывки из произведений Вольфганга Амадея Моцарта: «Маленькая ночная серенада», симфония №25, увертюра к «Волшебной флейте», а также колыбельная «Спи, моя радость, усни», ставшая вдохновением для режиссера-постановщика.

– Дети живут не только в обстоятельствах зримого, но и звукового мира. Ведь музыка начинает формировать ребенка с раннего детства. И мы хотим, чтобы он слушал классическую музыку, которая заставляет думать и заряжает душу. Поэтому не случайно во многих спектаклях нашего театра звучит музыка Моцарта, – отметил художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский.

Необычен не только сюжет, но и форма спектакля. Происходящее на сцене благодаря спецэффектам кажется зрителям нарисованным. Актерам приходится работать в темноте и исполнять понемногу все роли. Все вместе они создают спектакль, помимо кукол, оживляя на сцене около ста предметов: звездочки, линии, листочки бумаги. Для актеров симбиоз театра кукол и анимации стал необычным опытом.

– Этот спектакль, как никакой другой, учит мгновенно переключаться. Обычно мы отыгрываем свою роль и расслабляемся. А эта постановка тебя хорошо собирает изнутри как артиста, ведь у тебя нет ни секундочки, чтобы отвлечься. Такой прием формирует и замечательный творческий ансамбль, так как каждый на своем месте знает, как и кому помочь, – говорит актриса театра Оксана Парунова.

– Многие говорят: в душе каждого ребенка живет Моцарт. Так вот мы хотим, чтобы искорка творчества и таланта не погасла в детях с возрастом. Этим спектаклем мы пытаемся помочь развить воображение детей, объяснить им, что не нужно себя сдерживать. Пусть они фантазируют и выражают свои мысли в рисунках, песнях, в танце. Ведь уже в маленьком возрасте человек может найти себя и свой язык общения с миром, – говорит режиссер Светлана Озерская.

Мнения юных зрителей о спектакле разделились: кому-то постановка очень понравилась, а кому-то была непонятна и непривычна. Причем зависело это не от возраста, а от восприятия мира. Одни ребятишки более рациональны, другие – на творческой волне. Да и форма спектакля непривычна для рязанцев. Однако постановка не оставила зрителей равнодушными, и это самое главное.

Мнение зрителей:

Артем, 10 лет:

– Спектакль крутой: в нем много спецэффектов, ультрафиолета, и музыка хорошо отражала происходящее. Классика, которую я раньше слышал, мне не нравилась, а вот тут понравилась. Я из театра вышел с таким хорошим настроением и невероятным вдохновением. Сразу захотелось сделать что-нибудь хорошее.

Людмила, 30 лет:

– Моей шестилетней дочери в спектакле из-за отсутствия слов не все было понятно, но, я думаю, немного повзрослев, она вспомнит о спектакле и по-другому его оценит. Этот спектакль – вклад в будущее ребенка, который обязательно принесет пользу и поможет развить в ребенке фантазию. Я не жалею, что мы семьей пришли на «Маленькую ночную серенаду».

Вика, 3 года:

– Мне понравился спектакль. Он был яркий, красивый. Я все в нем поняла, потому что мне тоже часто снятся сны.