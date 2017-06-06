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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«ЛиФФт» в Рязани

00:01 / Творчество
Вышел в свет новый номер всероссийского литературного журнала
«ЛиФФт» в Рязани

На презентации, прошедшей в областной библиотеке им.Горького, состоялось знакомство гостей с концепцией издания. Журнал включает в себя 3 составляющие: региональный выпуск (издается 2 раза в год в каждом регионе), всероссийский (издается 4 раза в год) и ежегодный «Всероссийский фестиваль фестивалей ЛиФФт». Основные рубрики журнала: «Обращение к читателю», «Поэзия и проза», «Вчера – сегодня – завтра», «Школа литературного мастерства», «Гостиная журнала ЛиФФт» и другие.

– Наш журнал очень позитивный и нужный для Рязани, – рассказала автор 6 книг Лидия Терехина, заместитель редактора. Здесь много краеведческого материала, что, в свою очередь, может привлечь туристов. Мы не останавливаемся на достигнутом, поэтому появляются новые рубрики. Приурочив выпуск к Дню Победы, мы хотели напомнить о событиях тех лет. У нас появилась новая рубрика – «Вечный огонь». В ней мы познакомили читателей с известным поэтом, журналистом Борисом Жаворонковым. Очень много у нас талантливой молодежи, поэтому мы добавили рубрику «Молодые голоса».

Стоит отметить, что у «ЛиФФта» есть ряд особенностей, которые отличают его от других изданий. Открыв его, мы видим не имена, а названия районов (во всероссийском журнале – регионы). На следующих страницах читатель видит рассказ о муниципальном образовании, его творческих людях. Главная особенность «ЛиФФта» заключается в том, что здесь публикуются не только именитые авторы. Достигшие определенных успехов, «перемещаются» в школу литературного мастерства. Так случилось с поэтом, публицистом, литературным переводчиком Людмилой Федоровной Салтыковой.

Свои произведения на презентации представили 80 авторов из 17 муниципальных районов области: Александро-Невского, Ермишинского, Кадомского, Клепиковского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Шацкого, Шиловского, городов Рязани и Сасова. Это и представители творческих союзов, и члены различных литературных объединений.

– 2015-й для меня – это год, когда я решила создать журнал «ЛиФФт», – поделилась с нами Маргарита Аль, поэтесса, главный редактор журнала. Посетив множество фестивалей, я поняла: нужно создать что-то объединяющее. Сначала появился сам журнал, а потом и приуроченный к нему фестиваль. Если в первом всероссийском выпуске печатались авторы из 24 регионов, то второй номер полностью отдан рязанским авторам. Сейчас мы зарегистрировали этот журнал, он есть во всех основных библиотеках страны, а в скором времени планируем подать заявку на грант. Вообще, у нас все замечательно складывается, такое ощущение, что нам кто-то помогает. Действительно, как назовешь, так и поедешь – «ЛиФФт».

– От фестиваля получила огромное удовольствие, – воодушевленно поделилась с нами участница презентации Юлия Талалаева, представляющая город Скопин. Литературной деятельностью я начала заниматься еще с университетских времен. Конечно же, я очень рада, что мои стихотворения опубликовали в журнале. Вообще, такое издание необходимо, потому что очень много творческой молодежи, и именно «ЛиФФт» открывает широкую дорогу начинающим.

Сейчас члены редакции журнала готовятся ко второму фестивалю, который пройдет в Москве. Их пригласили и на первый съезд ассамблеи народов Евразии, где будет представлено 90 стран. «Мы нацелены работать много и долго!» – говорят создатели журнала.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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