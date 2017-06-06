Время – в объективе

Завершился V открытый областной фестиваль-конкурс экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»

В центре детского творчества «Стрекоза» подвели итоги V открытого областного фестиваля-конкурса экранного творчества «Время и судьбы знаменитых земляков глазами детей». В этом году он был посвящен 80-летию Рязанской области и Году экологии. Участие в конкурсе приняло более 115 учащихся. В работах конкурсантов – темы войны, рассказы о ветеранах, о защите природы.

Победителей и призеров поздравили депутат Госдумы Елена Митина, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев и депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог.

Они вручили дипломы и памятные подарки, пожелали ребятам новых творческих свершений.

Юлия Никонович