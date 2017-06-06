Языковой портал

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А теперь перед вами – тот самый текст, над которым вы трудились месяц назад. Как положено, со всеми вставленными буквами, и дорисованными запятыми, и раскрытыми скобками. Думается, что не помешают и некоторые пояснения.

Как нИ (в данном случае ничего не отрицается, а усиливается смысл главного предложения, которое идёт после запятой) боялись засухи, она всё-таки пришла. Небо было донельзя (кстати, обратите внимание: ударение в этом слове падает на второй слог: донЕльзя)) раскалеНо (в кратких страдательных причастиях – нарисоваНо, прочитано, выполнеНо, изобретеНо, приготовлеНо и т.п. – всегда пишем одну букву Н и не забываем, что все эти и подобные им слова изменяются по родам и числам: нарисоваНа, нарисоваНы), и с него почти отвесно падали колЮщие лучи солнца, а в воздухе уже начИнал веять дышАщий гарью ветерок. Овёс, не поднявшийся еще и на пол-аршина (если после пол – пишется или гласная, или заглавная, или буква л, не забываем нарисовать чёрточку, то есть дефис: пол-арбуза, пол-Рязани, пол-листа; в остальных случаях – слитно: полтетради, полведра, а вот полу – всегда пишем слитно: полушубок, полуботинки, около полутора суток) от земли, уже поблёк (к слову, блЁклый, а не блЕклый). ПросяНые (суффиксы – ан-, – ян-, – ин – в прилагательных, образованных от имён существительных, пишутся с одной Н (кожаНый, серебряНый, мышиНый), ну а про исключения стеклянный, оловянный, деревянный, как показывает практика, знают все или почти все, что не может не радовать) поля, едва колеблЕмые жарким дыханием ветра, настоЯнного (от глагола настоЯть) на увядших полевых травах, без устали отливали своими бледно-зелеными кистями. Почти не заросшие (причастия, у которых есть зависимые (пояснительные) слова, чаще всего пишутся с НЕ раздельно; запомним пример и будем действовать по аналогии: неотправленное письмо – не отправленное ВОВРЕМЯ письмо) в этом году травою паровые поля печально разнообразили картину. ПесчаНая (суффиксы – ан-, – ян-, – ин-!) земля, которая (поставить перед словом который запятую – святое дело, а ведь забывают, просто беда!), по-видимому (во-первых – через дефис, во-вторых, непременно выделяем запятыми, потому как – вводное слово), некогда была особеННо избаловаНа (краткое страдательное причастие – см.выше) дождями, окончательно задыхалась от зноя.

Кое-где (слова с кое-, – то, – либо, – нибудь, – ка пишутся через дефис; с – таки – через дефис, если входит в состав глагола; если после кое есть предлог – раздельно: кое о ком) попадавшиеся нам навстречу стада ещё более усиливали тОскливую непрИглядность полей. И только один раз мы заметили возле них пАстуха, не спеша гонЯщего свое стадо и с видИмым усилием тащАщего какую-то ношу. Он безучасТно (участие!) посмотрел на нас и путаНо объяснил, куда нам следует ехать, чтобы (если бы бы являлось частицей, примыкающей к местоимению что, мы могли бы его оторвать от что и переставить в другое место или обойтись без него вовсе, а раз не можем – пишем этот союз слитно) попасть на мельницу. Несмотря на раННее время, деревня, через которую мы проезжали, порАжала (порАжать, отрАжать, изобрАжать, вырАжать, подрАжать – все эти слова с приставками имеют в корне А, поскольку связаны со словом образ (обрАзчик, войти в раж), не путаем со словом рожать, там совсем про другое: про рОды) своей пустыННостью. Только кое-где на завалИнке сидела какая-нибудь старуха да копошились ребятишки, почти не интересовавшиеся нами. Даже собаки лаяли как-то нехотя и как будто (запоминаем раздельное написание и не путаем со словом как-нибудь) по привычке. Но вот в отдалениИ мы увидЕли небольшой (ничего не отрицаем – значит не является не отрицательной частицей, а приставкой, являясь частью слова) домишкО с оштукатуреННми стенами. Это было не что иное, как (запомните, пожалуйста, этот утвердительный оборот, наряду с не кто иной (другой), как… – всё раздельно, нЕ, а перед как – запятая) мельница, где мы раССчитывали (в отличиЕ от слова раСчёт), остАновиться на ночЁвку. Весело выглядывают из ярко-зелёной листвы черепитчатые и камышОвые крыши построек, без устали вращается обвешАнное (потому как обвешАть, а не обвесИть) маслянистыми каплями замшелое колесо, бешеНо (так же, как и бешеНый) стучит в амбаре жЁрнов (ох, не все дети знают, что это такое! и, соответственно, не могут проверить словом жЕрнова), с прИглушЁнным шЁпотом (шЕпчет) плещЕтся речОнка (так же, как ручОнка и девчОнка, как зайчОнок, бельчОнок, бочОнок), убегающая куда-то в глубь степей. Уж не прИмерещилось ли (частица ли – всегда раздельно!) всё это нам?

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Название рубрики всё объясняет. Затеваем серьёзный разговор о знаках препинания. Попробуем, например, понять, отчего некоторые счастливчики, иногда плохо отличая причастный оборот от деепричастного, не имея представления о придаточных предложениях или вводных словах, умудряются-таки рисовать в нужном месте запятые, да и другие знаки им тоже не чужды, а главное, ставятся абсолютно по делу. Как так? Где справедливость? Без всякой теории – практически грамотные люди? И они, конечно, собою гордятся. Кто молодец? Я молодец! Какие-такие правила? Мы и без них – сами с усами. А другим обидно. Учат-учат, а как диктант – нате вам! Там, где нужны запятые, они, бессовестные, отсутствуют, а где вовсе не нужны, стоят как миленькие. Беда!

Ну что? Начнём разбираться? Сегодня остановимся на словах, которые не требуют обособления, то есть постановки запятых. А многие упорно их выделяют, подозревая их необходимость. И напрасно!

Лишние запятые хочется поставить везде, где в речи есть паузы. Но делать этого всё же не рекомендуется. Для постановки любого знака препинания должны быть основания. И если этих оснований нет, то и знака никакого не требуется. Несколько примеров.

Однажды мы с классом ходили на экскурсию в Планетарий.

Наречие однажды довольно часто выделяют как вводное слово. Напомню: вводные слова не отвечают ни на какие вопросы. А к данному слову можно задать очень простой вопрос. Когда? Однажды. Это обстоятельство времени, а вводные слова, как известно, членами предложения являться не могут всё по той же причине: ни на какие вопросы не отвечают и ни с одним членом предложения грамматически не связаны.

Шёл дождь. Однако мы решили не откладывать нашу прогулку.

Никакой запятой после однако! Ведь его можно заменить союзом но – значит, и однако обычный союз, а не вводное слово. Однако является союзом, когда стоит в начале простого предложения или в начале части сложного и заменяет но. Если однако стоит в середине или в конце предложения, тогда – пожалуйста, рисуйте запятые или запятую. Дождь, однако, начинается. Дождь начинается, однако.

И вот наступило долгожданное утро 1 сентября.

Вот – указательная частица, которая чаще всего не обособляется. Запятая ставится в том случае, если следующее за этим словом предложение раскрывает его конкретный смысл. Вот, возьмите эту фотографию на память.

Тем не менее ученики продолжают дежурить в классе после уроков.

Почему-то после усилительных частиц особенно хочется поставить запятую. Однако делать этого не нужно (мы же никогда не выделяем частицы!) А вот перед союзом (вот такой затейливый у нас язык!) тем не менее запятая ставится. Петя не любит математику, тем не менее он всегда получает пятерки.

И последний пример. То есть на первый план выходит не то, где ты учишься, а у кого.

В данном случае то есть – слово-уточнение, которое не является вводным и не обособляется. Если то есть – союз, запятая ставится только перед ним (как в предыдущем примере).

Ведущая рубрики

Людмила АНИСАРОВА

писатель

Людмила Анисарова