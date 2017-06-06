Городу в подарок

В Рязани открывается фестивальное лето

Сегодня вечером в областном центре состоится первый фестиваль в рамках полюбившегося горожанам проекта «Встречи на Почтовой». Начало – в 18.00.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. Все лето по пятницам на центральной пешеходной улице Рязани будут проходить фестивали, праздники, народные гуляния, ярмарки, презентации. Первый фестиваль под названием «Мы первые!» будет посвящен Дню пионерии, который отмечался в Советском Союзе 19 мая. Гости окунутся в стилизованную атмосферу праздника. У здания Главпочтамта начнется линейка, а вдоль всей улицы Почтовой будут располагаться интерактивные площадки молодежных объединений Рязанской области. Кроме того, в этот день будет проходить большая акция «Подарок любимому городу».

– В этом году мы решили, что надо привлекать не только отдельных людей, кто может поделиться тем, что он заработал, но и как можно больше горожан. Более двух тысяч семей сделали поделки. Они в течение полутора месяцев собирались в гимназии № 2 для выставки-продажи 19 мая на Почтовой, – рассказала Лариса Крохалева.

На деньги, вырученные на благотворительной ярмарке, и при поддержке представителей бизнес-сообщества 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха торжественно откроется детская площадка.