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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Энергия спорта

00:01 / Наши новости
Под таким девизом прошел чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству
Энергия спорта

«Собака ведет себя так, как ей позволяет хозяин, – уверена главный организатор соревнований Ирина Пец. – Порода, природный ум, размеры питомца, конечно, имеют значение, но при наличии системного подхода из любого пса можно воспитать такого, с каким будет комфортно его владельцу. При этом учиться необходимо не только собаке, но и ее хозяину».

Даже самую, казалось бы, неуемную энергию животного можно направить в мирное русло. Доказательством этому служит открытый чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству, который проводится второй раз. В этом году число участников возросло: выступили 29 спортсменов из Рязани, Тулы, Липецка, Москвы и Московской области.

Подхожу познакомиться к одной из участниц. Женщина открывает багажник автомобиля, чтобы посадить туда питомца. Из машины на нас уставились еще две пары собачьих глаз. «Это команда из моего города, – пояснила жительница Тулы Майя Афанасова. – А дома у меня четыре любимца. Они натренированы для разных дисциплин, и я их вожу на соревнования по очереди». В этот раз призовое место Майя со своим подопечным заняли. На вопрос, где и как учили собаку, женщина засмеялась: «Учеба – это громко сказано! В юном возрасте я завела собаку, занималась с ней, и меня заметили спортсмены. Это мое хобби уже шесть лет. А по профессии я операционная медицинская сестра».

А тем временем спортсмены отрабатывали команды, играли, общались. Хвостатые всех величин – от чихуа-хуа до ньюфаундленда – не сводили внимательных глаз с хозяев, ловя малейшие сигналы. Предстояло выступление в нескольких дисциплинах: общий курс дрессировки (ОКД), защитно-караульная служба (ЗКС), двоеборье (ОКД+ЗКС), национальные сертификатные состязания ранга САСТ по мини-ОКД и двоеборью.

Главным судьей соревнований стал Виталий Мягков – судья всероссийской категории (Москва). Активное содействие в организации соревнований оказали волонтеры – будущие кинологи из Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова (п. Варские).

В ожидании очереди выступления пятнадцатилетняя рязанка Инна Бобылева поделилась своей историей: «Я всегда хотела большого пса. Мама согласилась при условии, что буду за ним ухаживать и заниматься. Чтобы не возникало проблем с воспитанием нашей Багиры, с трех с половиной месяцев пошли учиться на эту площадку. Сейчас моей собаке три года. Мы сдали выпускной ОКД, но захотели участвовать в соревнованиях, поэтому занимаемся дальше. Правда, на год тренировки пришлось отложить – ждали щенков. Посмотрим, на что теперь способны. Мы участвуем в первый раз. Дома у меня еще две собаки – овчарка (дочка Багиры) и шит-цу. Их пока обучаю дома. Я мечтаю связать свою жизнь с животными – стать ветеринаром или кинологом».

За два соревновательных дня были выполнены нормативы по разрядам кандидата в мастера спорта, а также первый, второй, третий взрослые разряды. Призовые места распределились следующим образом: в ОКД победила Тула (1 место заняла Ольга Алексеева с бордер-колли Maeglin Kenya, 2 место – Светлана Ливенцева с бордер-колли Страйк оф Лайтинг Скалли, 3 место – Майя Афанасова со стаффордширским бультерьером Нью Смайл оф Мона Лиза). В ЗКС победил гость из Липецка Павел Панюшкин со своей восточноевропейской овчаркой Оливером. В двоеборье выиграла Романцева Татьяна с восточноевропейской овчаркой Олинга из Ксаро Честная Игра (Рязань).

Элина Хадеева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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