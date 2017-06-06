Выставка «Возрождение» члена Союза художников России, Почетного гражданина города Касимова Бориса Александрова открылась в историко-культурном музее-заповеднике. На создание своих уникальных работ автор получил благословение епископа Касимовского и Сасовского Дионисия. Большинство из работ выполнено в технике сложнейшего искусства – горячей эмали. Название выставки не случайно – тема работ художника: возрождение духовной жизни общества, храмов, монастырей, искусства иконописи. Выставки Александрова стали доброй традицией музея-заповедника, их посещают и местные жители, и туристы. Выставка продлится до 22 июня.
Отклик в сердце
00:01 19.05.2017 / Культура
В Касимове открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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