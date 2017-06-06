Отклик в сердце

В Касимове открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества

Выставка «Возрождение» члена Союза художников России, Почетного гражданина города Касимова Бориса Александрова открылась в историко-культурном музее-заповеднике. На создание своих уникальных работ автор получил благословение епископа Касимовского и Сасовского Дионисия. Большинство из работ выполнено в технике сложнейшего искусства – горячей эмали. Название выставки не случайно – тема работ художника: возрождение духовной жизни общества, храмов, монастырей, искусства иконописи. Выставки Александрова стали доброй традицией музея-заповедника, их посещают и местные жители, и туристы. Выставка продлится до 22 июня.