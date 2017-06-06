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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани наградили победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»

20:41 / Экономика
Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» состоялось сегодня в завершение всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани наградили победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»
Фото: Дмитрий Осинин.

В работе пленарной сессии приняли участие глава рязанского региона Николай Любимов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов, представители бизнес-сообщества и банковских структур ряда регионов.

В течение дня номинанты представляли свои бизнес-проекты и успешные практики на кейс-конференции перед членами жюри. Глава региона Николай Любимов и президент электронной площадки РТС-тендер, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Степанов вручили специальный приз «Лучшая система закупок муниципального уровня». Победителем в номинации стал город Рязань, получив путевку в Москву на финал конкурса и право соревноваться за главный приз в один миллион рублей для развития территории.

Рязанские предприниматели стали победителями в разных номинациях премии «Бизнес-Успех». Так, в номинации «Лучший экспортный проект» лидером был признан Максим Шадрин (компания «Квантрон», г. Рязань). Победителем «Номинации имени Сергея Выходцева» стал Юрий Гавриков (ИП Гавриков Ю.Ю., г. Скопин). Иван Золотарев (компания «Сапожковские минеральные воды», г. Сапожок) был награжден в номинации «Лучший созидательный проект». Лучшим в номинации для сельскохозяйственных проектов стал Роман Исаев (КФХ Исаев Р.Г., с. Чуриловка Рязанской области). По результатам итогового онлайн-голосования Павел Яковлев (стоматологическая клиника «ПРАЙМ», г. Рязань) был признан Народным предпринимателем.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 мая 2017 года
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