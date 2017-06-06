…и песни от «фронтовых агитбригад»

В Рязани прошел V благотворительный фестиваль «Ленточка памяти» – для учащихся интернатов, специальных и общеобразовательных школ. Его организатор, АНО «Русские семейные традиции», стремится приобщить подростков к истории Великой Победы.

В день открытия фестиваля в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз» участники обсуждали с писателем А. Евстифеевым и актрисой Е. Кашиной фильмы «Мишка, садись рядом!» Я. Базеляна и «Актриса» Л. Трауберга. На следующий день проводился конкурс «Фронтовые агитбригады»; в зале Рязанского дворца молодежи собралось около 600 человек, в том числе ветераны, труженики тыла. Ребята из Рязани, из школ-интернатов области представляли музыкально-театральные композиции, будто бы адресованные солдатам в строю или в госпитале – для поддержания боевого духа!

Волнуясь, исполняли песни военных лет, стихи Друниной, Симонова, Твардовского, Рождественского, Евтушенко. Танцем с шашками поразили сверстников кадеты-казаки из Солотчинской школы-интерната.

В программу вошли квесты с уникальным реквизитом от центра исторического туризма «Лики прошлого», интерактивные шоу со спецэффектами, мастер-классы. В воскресенье фестиваль завершала молодежная конференция «Духовные причины и уроки Великой Отечественной войны», она проводилась совместно с молодежным отделом Рязанской епархии РПЦ.

Ольга Маслова