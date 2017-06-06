Французские дети познакомились с рязанской театральной школой

Рязанский театр драмы был приглашен во Францию на празднования, посвященные двадцатилетию партнерских отношений городов-побратимов Брессюир и Рязань.

Рязанские артисты Андрей Блажилин, Арсений Кудря, Игорь Гордеев и Роман Горбачев провели 3 мастер-класса по актерскому мастерству с учениками лицея Морис Женевуа. Особенность образовательного учреждения в том, что это единственный в регионе лицей, после окончания которого дети получают степень бакалавра в области театра.

Встреча прошла при содействии преподавателя французского языка и литературы Бернадетты Фасон, члена комитета городов-побратимов Брессюир и Рязань Оливье Де Кибер – с французской стороны, и директора рязанского театра драмы Семена Гречко и его коллег, представлявших рязанский театр драмы.

Состоялся официальный прием в мэрии, на котором присутствовали мэр Брессюира Жан-Мишель Бернье, вице-мэр Паскаль Лефевр, глава Рязани Владислав Фролов и директор Рязанского театра драмы Семен Гречко. Во время этой встречи Семен Гречко рассказал о желании совместной работы с французским Театром дю Бокаж:

– Первые контакты были установлены еще три года назад. Актеры Рязани и Брессюира могли бы сыграть в одном спектакле, – говорит Семен Гречко.

Рязанские артисты провели еще один мастер-класс с актерами Театра дю Бокаж, показав отрывки из спектакля «Поезд в страну негодяев» по произведениям С.А. Есенина.

Визит завершился совместным праздничным вечером, на котором с литературно-музыкальной композицией выступили артисты Рязанского театра драмы.

Материалы подготовлены пресс-службой театра