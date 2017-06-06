Откровения хорового пения

Детскому академическому хору отделения дополнительного образования Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых исполнилось 10 лет

Руководитель коллектива Наталия Куликова вместе с концертмейстером Е.А. Семеновой сумели создать замечательный творческий коллектив, который знают и любят в Рязани и области.

Хор «Откровение» носит звание «образцовый» и участвует во многих самых серьезных фестивалях и конкурсах, среди которых Межрегиональный конкурс академического хорового искусства имени К.Б. Птицы «Если душа родилась крылатой» (город Новомичуринск Рязанской области), Межрегиональный фестиваль-конкурс художественного творчества детей «Светлый праздник Рождества», областной православный фестиваль-конкурс хоровой духовной музыки памяти протоиерея Михаила Виноградова, Всероссийский конкурс вокально – хорового искусства (город Подольск Московской области).

Наталия Куликова училась у Почетного работника культуры РФ Н.Л. Сергуновой, получила диплом с отличием, затем училась в Саратовской государственной консерватории, которую также закончила с отличием. О своей ученице Н.Л. Сергунова говорит так: «Она из тех, кто мало говорит и много делает». На преемственности построена вся работа хора «Откровение», который является основной базой педагогической практики предметно-цикловой комиссии (ПЦК) «Хоровое дирижирование». Ежегодно с хором работают студенты-хоровики, на несколько человек обновляется коллектив, но при этом качество исполнения остается высоким. «Новенькие» быстро осваиваются благодаря теплой, доброжелательной атмосфере, созданной руководителем.

Младшей ступенью хора «Откровение» является хор «Радуга». На концерте прозвучала песня «Про бабушку», которую написала руководитель хора Н.В. Куликова. Репертуар обоих хоров интересный и очень разнообразный: классика, музыка современных композиторов-песенников. А когда с хором выступают солисты «Откровения» Софья Дементьева и Анастасия Бабий, становится ясно – эти дети со сценой не расстанутся, продолжат дальше обучаться музыке.

В адрес юбиляров звучали самые искренние поздравления: от директора РМК А.В. Егоркина, от заведующей ПЦК «Хоровое дирижирование» и руководителя хора РМК И.В. Антоновой, от руководителя детского хора ОДШИ А.О. Бирюковой (Лукашкиной). В разные годы участниками хора были студенты РМК Юлия Шокшуева, обучающаяся на отделении «Духовые и ударные инструменты» по классу кларнета, Мария Денисова («Вокальное искусство»), руководитель хора «Капельки» ДМШ №8 А.В. Педченко. Их музыкальные поздравления дополнили праздничную музыкальную палитру.

Выпускники хора «Откровение» прежних лет учатся в Рязанском музыкальном колледже, музыкальных вузах, работают по любимой специальности с хоровыми коллективами далеко за пределами Рязани. Человек, поющий в хоре с детства, рано взрослеет душой, навсегда усваивая ценнейшие человеческие качества – коллективизм и ответственность. После концерта все юные юбиляры получили памятные подарки. Несколько десятков золотых нот с развевающимися хвостиками и выгравированными на подставочках именами хористов держали в своих теплых ладошках маленькие артисты – награду за усердный труд.

Ирина Нестерова