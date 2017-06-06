Как в молодые годы

Рязанский пловец Олег Ершов стал чемпионом Всемирных игр ветеранов

В Новой Зеландии проходили Всемирные игры ветеранов по 28 видам спорта, в том числе в плавании, в категории «Мастерс», где приняли участие 28 000 участников из разных стран. Выступая в 50-метровом бассейне «Миллениум», представители России завоевали 17 золотых, 20 серебряных, 17 бронзовых медалей.

От рязанского клуба ветеранов спортивного плавания «Мещера» в соревнованиях выступил Олег Ершов, который завоевал «золото» на дистанциях 100 и 50 метров брассом, а на дистанции 200 метров – «бронзу».

Сразу после Всемирных игр ветеранов в Рязани прошло первенство города по плаванию категории «Мастерс», также среди ветеранов, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

– Стоит отметить, пловцы клуба «Мещера» показали хорошие результаты на дистанциях разными способами плавания, – комментирует результаты подопечных президент клуба «Мещера», мастер спорта СССР, призер чемпионата мира 2015 года Владимир Александров. Среди отличившихся Юрий Попов, Игорь Харитонов, Надежда Лагуткина, Нина Акиньшина и другие. Овациями и приветствиями отметили заплыв именитого представителя клуба «Мещера» Германа Аблама, которому в этом году исполнилось 87 лет. Это наглядный пример для молодых людей, которые, стоя на трибунах, выражали ветерану плавания свою признательность.

Победителей и призеров поздравила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева, вручив им грамоты, медали и ценные подарки.