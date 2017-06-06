Когда проигравших не бывает

В яркий праздник спорта и здоровья вылился первый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль».

В его рамках были проведены соревнования «Метр с кепкой» (для участников 2010 года рождения и моложе), в категории «Метр без кепки» (2002–09 г. р.) и среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Всем участникам на финише этих забегов вручили памятные шоколадные медали. А затем стартовавших в полумарафоне и на 10-километровой дистанции в путь отправили дорогие гости, наши земляки – олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках Клара Гусева и лучший марафонец СССР шестидесятых годов прошлого века Виктор Байков. Они же и вручали лучшим бегунам награды.

Абсолютным чемпионом полумарафона стал Александр Именин, следом финишировали Андрей Клинов и Артем Зыкин. Среди женщин первенствовала Мария Быкова. Десятикилометровую дистанцию выиграли Дмитрий Пискарев и Анна Стрелкова. Впрочем, проигравших в таких соревнованиях не бывает: сильнейшие получают заслуженные награды, а все остальные – заряд бодрости и здоровья.