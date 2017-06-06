С юбилеем, мастер

Ветерану рязанского бокса Борису Нисенбауму исполнилось 80 лет

Чествовали юбиляра в спортивном зале Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где Борис Вениаминович работал тренером несколько десятилетий.

На тренерском поприще Борис Нисенбаум воспитал нескольких мастеров спорта России. В числе его воспитанников и начальник РВВДКУ, гвардии генерал-майор Анатолий Концевой, выигравший в Рязани турнир класса «А» на призы В.Ф. Маргелова. После этого турнира Анатолию Георгиевичу было присвоено звание мастера спорта России.

Пять лет назад на тренерском поприще Бориса Нисенбаума сменили Герман Игнатьев – мастер спорта СССР по боксу, старший тренер сборной ВДВ России, Станислав Смирнов – мастер спорта СССР международного класса и Сергей Казаков – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах (2004 год), шестикратный чемпион Вооруженных сил России и семикратный чемпион России.

Герман Игнатьев вручил юбиляру подарок – символический кубок в виде парашюта и боксерской перчатки, изготовленный по спецзаказу в Санкт-Петербурге. С днем рождения Бориса Вениаминовича пришли поздравить бывший коллега по тренерской работе в училище Анатолий Хитров, соперник в ринге в молодые годы Николай Осокин и преподаватель РВВДКУ Олег Мамычкин – воспитанник Бориса Вениаминовича, мастер спорта России.