Посвящается Танделову

Футбольный клуб «Рязань» с минимальным счетом 1:0 одержал победу над одним из лидеров первенства ПФЛ России (группа «Центр») раменским «Сатурном»

Играли на стадионе «Спартак». Первый тайм прошел с заметным преимуществом гостей. Порой у ворот «рязанцев» пахло жареным, но пожар случился у «инопланетян». «Поджигателем» стал Никита Жданкин, который наконец-то появился в составе ФК «Рязань». На 25-й минуте игры после борьбы в штрафной площади мяч отскочил к форварду, который и поразил цель. После поздравлений с голом от товарищей по команде нападающий поднял футболку с номером «17» в поддержку Эльбруса Танделова, который после травмы и операции на ахилловом сухожилии выбыл до конца сезона и смотрел за игрой «Рязани» с трибуны.

В концовке периода Сергей Зайцев мог удвоить преимущество нашей команды. Футболист с середины поля убегал к воротам гостей, но уже нагоняемый защитниками пробил над перекладиной.

Во втором тайме соперники имели по одному «железному» моменту для взятия ворот. Удар «инопланетянина» головой с линии вратарской площадки каким то невероятным образом отразил наш вратарь Сергей Правкин, а рязанец Владислав Мещеряков с семи метров после подачи запустил мяч выше ворот.

– Команды продемонстрировали по-настоящему мужской футбол. Волевая игра и по характеру, и по накалу. Оба соперника не хотели уступать. В центре поля команды играли хаотично. Мы смогли забить гол, а соперник не смог, – подвел итог матчу главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Наставник «Сатурна» Дмитрий Сережкин считает, что его команде не повезло: «В плане командного взаимодействия игра моей команды понравилась. При реализации моментов большую роль играет исполнительское мастерство. Большое желание было, но, видно, перегорели – эмоции захлестнули».

Результаты других матчей 23-го тура:

«Витязь» (Подольск) – «Чертаново» (Москва) 3:3

«Арсенал-2» (Тула) – «Динамо-Брянск» 1:0

ФК «Калуга» – «Металлург» (Липецк) 1:1

«Торпедо-Москва» – «Энергомаш» (Белгород) 2:0

«Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск) 0:2.

ФК «Рязань» после домашней победы над «Сатурном» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице (21 игра – 29 очков). Столько же баллов набрал и «Металлург», но в 22 матчах.

Лидеры – «Авангард» и «Торпедо-Москва» – набрали по 41 очку в 22 играх.

Александр Кащеев