16:39 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
212

Посвящается Танделову

00:01 / Спорт
Футбольный клуб «Рязань» с минимальным счетом 1:0 одержал победу над одним из лидеров первенства ПФЛ России (группа «Центр») раменским «Сатурном»
Посвящается Танделову

Играли на стадионе «Спартак». Первый тайм прошел с заметным преимуществом гостей. Порой у ворот «рязанцев» пахло жареным, но пожар случился у «инопланетян». «Поджигателем» стал Никита Жданкин, который наконец-то появился в составе ФК «Рязань». На 25-й минуте игры после борьбы в штрафной площади мяч отскочил к форварду, который и поразил цель. После поздравлений с голом от товарищей по команде нападающий поднял футболку с номером «17» в поддержку Эльбруса Танделова, который после травмы и операции на ахилловом сухожилии выбыл до конца сезона и смотрел за игрой «Рязани» с трибуны.

В концовке периода Сергей Зайцев мог удвоить преимущество нашей команды. Футболист с середины поля убегал к воротам гостей, но уже нагоняемый защитниками пробил над перекладиной.

Во втором тайме соперники имели по одному «железному» моменту для взятия ворот. Удар «инопланетянина» головой с линии вратарской площадки каким то невероятным образом отразил наш вратарь Сергей Правкин, а рязанец Владислав Мещеряков с семи метров после подачи запустил мяч выше ворот.

– Команды продемонстрировали по-настоящему мужской футбол. Волевая игра и по характеру, и по накалу. Оба соперника не хотели уступать. В центре поля команды играли хаотично. Мы смогли забить гол, а соперник не смог, – подвел итог матчу главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Наставник «Сатурна» Дмитрий Сережкин считает, что его команде не повезло: «В плане командного взаимодействия игра моей команды понравилась. При реализации моментов большую роль играет исполнительское мастерство. Большое желание было, но, видно, перегорели – эмоции захлестнули».

Результаты других матчей 23-го тура:

«Витязь» (Подольск) – «Чертаново» (Москва) 3:3

«Арсенал-2» (Тула) – «Динамо-Брянск» 1:0

ФК «Калуга» – «Металлург» (Липецк) 1:1

«Торпедо-Москва» – «Энергомаш» (Белгород) 2:0

«Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск) 0:2.

ФК «Рязань» после домашней победы над «Сатурном» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице (21 игра – 29 очков). Столько же баллов набрал и «Металлург», но в 22 матчах.

Лидеры – «Авангард» и «Торпедо-Москва» – набрали по 41 очку в 22 играх.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С юбилеем, мастер

Когда проигравших не бывает

Как в молодые годы

С юбилеем, мастер
Ветерану рязанского бокса Борису Нисенбауму исполнилось 80 лет
Вячеслав Астафьев
Французские дети познакомились с рязанской театральной школой
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Бизнес, нацеленный на успех
Малое и среднее предпринимательство области обеспечивает треть валового регионального продукта
Светлана Максимова
Общество
Новая. Современная. Многопрофильная
В Рязани будет одна из лучших больниц в России
Людмила Иванова
Событие
Агросекреты для школьников
В Рязани подвели итоги нового сетевого проекта
Анна Добролежа
Событие
Обсуждая варианты
Солотчинские леса могут получить статус особо охраняемой территории
Лада Петрова
Общество
Ситуация стабильна
Африканская чума уже не страшна
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Опасный контент
Перед семьей и школой встали новые вызовы и угрозы
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Праздник удался!
Читатель - газета
Сохранить нить памяти – важная задача школы и родителей
«Отгремел салют Победы, прошли дни великого праздника 9 Мая, но осталась с нами уверенность в том, что не забудут дети, какой ценой досталась нам Победа, и будут свято чтить память о войне и своих предках.
Читатель - газета
Не проехать свою остановку
Читатель - газета
Кто не платит за парковку?
Определен перечень домов, жильцы которых имеют право на бесплатное пользование местами на платных автостоянках Рязани
Актуально
«Государство возвращает ГОСТу его высокий статус»
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
Дата
Из страны Пионерии
95 лет прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки нашей страны повязали красные галстуки
Стиль жизни
В поисках музы
Интерес к людям – главное для Елены Некрасовой и в профессии, и в творчестве
Ольга Драган
Общество
Дедово наследство
Самым уважаемым человеком в роду Угадчиковых был Михаил Александрович
Спорт
Жаркое начало
Рязанки на международном турнире по пляжному волейболу «Комус» в Ростове-на-Дону завоевали три награды
Спорт
Вирус ничьих
«Рязань-ВДВ» в Азове (Ростовская область) сыграла вничью – 1:1 – с местной «Дончанкой»
Спорт
Как в молодые годы
Рязанский пловец Олег Ершов стал чемпионом Всемирных игр ветеранов
Вячеслав Астафьев
Спорт
Когда проигравших не бывает
В яркий праздник спорта и здоровья вылился первый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль».
Вячеслав Чирков
Общество
Французские дети познакомились с рязанской театральной школой
Общество
Откровения хорового пения
Детскому академическому хору отделения дополнительного образования Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых исполнилось 10 лет
Культура
Отклик в сердце
В Касимове открылась выставка, посвященная возрождению духовной жизни общества
Елена Серебрякова
Культура
Ленточка памяти
…и песни от «фронтовых агитбригад»
Наши новости
Внимание, на старт!
Летний спортивный сезон в Рязанской области откроется 20 мая
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Городу в подарок
В Рязани открывается фестивальное лето
Татьяна Железнова
Наши новости
Энергия спорта
Под таким девизом прошел чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству
Читальный зал
«Авиабаза «Хмеймим» так далеко от Рязани…»
Вышла в свет новая книга стихов Владимира Силкина
Вероника Шелякина
Языковой портал
Языковой портал
Творчество
Маленький Моцарт
В репертуаре Рязанского театра кукол появился необычный спектакль
Анна Добролежа
Творчество
«ЛиФФт» в Рязани
Вышел в свет новый номер всероссийского литературного журнала
Творчество
Время – в объективе
Завершился V открытый областной фестиваль-конкурс экранного творчества «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»
На здоровье
Маленький, но коварный
Укус крошечного насекомого может обернуться тяжелым недугом
Людмила Иванова
Проверено на себе
Слово – доктору
Людмила Иванова
Туризм
Путь на кордон
В национальном парке «Мещера» создается туристический маршрут «Тропа Паустовского»
Димитрий Соколов
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова и Людмилы Ивановой
Вернисаж
Сиреневые горы
Пейзажи Узбекистана представил на выставке художник Шариф Одинаев
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы