Мимо пьедестала

Итоги выступления рязанских гонщиков на ралли-кроссе неутешительны

На трассе автоспортивного комплекса «Атрон» 13-14 мая прошли соревнования первого этапа чемпионата и первенства страны, Кубка РАФ по ралли-кроссу.

Состязания собрали 48 пилотов из Москвы, Самары, Казани, Омска, Смоленска, Саратова, Твери, Воронежа, Курска, Йошкар-Олы, Белгорода, Тюмени, Чебоксар, Нижнекамска, Рязани. В гонке приняли участие два рязанца – Станислав Евсенин и Алексей Козлов.

Оба выступали в самом массовом дивизионе «Национальный», где на старт вышло 22 спортсмена. Станислав Евсенин – чемпион области-2016 по автокроссу. Всего неделю назад он в Рязани в отличном стиле выиграл Всероссийский автокросс «День Победы»-2017 в классе «Д2-Н».

Соревнования по автокроссу и ралли-кроссу существенно отличаются не только покрытием трассы (в автокроссе она грунтовая, в ралли-кроссе – часть с твёрдым покрытием, часть – грунт), перепадом высот, но и конструкцией спортивных автомобилей.

– Машины, на которых я выступаю в автокроссе и ралли-кроссе, совершенно различные автомобили. У них нет ничего общего, – категоричен Станислав.

Из двух рязанцев в финал домашнего этапа чемпионата страны вышел только один пилот – Евсенин. В решающем заезде со старта он ушёл третьим и имел все шансы приехать в призы, но на втором круге мотор его железного «коня» заглох.

– Сломался датчик массового расхода воздуха. Обычно такое бывает в соревнованиях по автокроссу из-за пыли. Здесь такая поломка случилась на грунтовом участке трассы перед трамплином, – рассказывает пилот.

В итоге Станислав Евсенин, набрав 17 очков, занял пятое место. Алексей Козлов был 11-м.

Тройка призёров I этапа чемпионата России в классе «Национальный» выглядит так:

1. Иллерицкий Аркадий (Москва) 30 очков

2. Суворов Денис (Москва) 24 очка

3. Кальманович Павел (Тольятти) 17 очков.

В дивизионе «Супер-1600» победу на этапе одержал Роман Степаненко (Самара), в классе «Д2-юниор» – Иллерицкий Станислав (Мытищи), в классе «Д2-Н» («Логан») – Михаил Путятин (Тюмень).

Чемпионат России по ралли-кроссу-2017 проходит в пять этапов. Рязань в сезоне примет ещё один этап – третий. Он пройдёт 22-23 июля на АСК «Атрон».

– В ралли-кроссе в сезоне выступлю ещё на рязанском этапе. Больше не позволяют финансы, хотя попасть в число призёров вполне по силам, – говорит Станислав Евсенин.

Александр Кащеев