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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жаркое начало

00:01 / Спорт
Рязанки на международном турнире по пляжному волейболу «Комус» в Ростове-на-Дону завоевали три награды
Жаркое начало

Сезон пляжного волейбола в России открылся IX Международным турниром по пляжному волейболу «Комус» серии «Инфинити-2017», который прошел в Ростове-на-Дону. На одиннадцати кортах в семи номинациях соревновались 230 спортсменов из четырех стран. В женской части турнира на старт вышла 41 женская пара, в том числе три из них с представительницами Рязани.

Один дуэт составили лидеры рязанского пляжного волейбола Юлия Головина и Ирина Кузовникова, другой – юные волейболистки 2000 года рождения Мария Ксенофонтова и Юлия Устинкина, которые готовятся к стартам первенства ЦФО, в третьем рязанка Жудитт-Флорес Яловая играла в паре с Викторией Растыкус (обе представляли Тулу).

Яловая с партнершей приехали в Ростов-на-Дону с корабля на бал: в составе ВК «Тулица» они стали победительницами чемпионата России по классическому волейболу среди женских команд высшей лиги «Б».

У всех женских пар это был первый выход на песок в этом сезоне. В четверку финалистов вошли и рязаночки. Головина и Кузовникова выиграли свой полуфинал со счетом 2:1(25:23, 10:21, 19:17), Яловая и Растыкус свой матч за выход в финал проиграли.

В решающем матче за «золото» Юлия Головина и Ирина Кузовникова одержали волевую победу со счетом 2:1 над дуэтом Спинева / Климанская (обе – Ростов-на-Дону). Рязаночки с третьей попытки завоевали «золото» турнира. Теперь в их копилке награды состязаний «Инфинити» всех достоинств.

Пара Яловая / Растыкус завоевала «бронзу» турнира, выиграв матч за третье место.

Юлия Головина в Ростове-на-Дону оформила «золотой» дубль, завоевав свой второй титул чемпиона в турнире-2017 в номинации «Микст-1». Ее партнером по смешанной паре был ростовчанин Скворцов. В финале пара Головина / Скворцов взяли верх над дуэтом из Москвы Слюсарь / Егоров, который в четвертьфинале преградил дорогу в финальную четверку нашей Ирине Кузовниковой с партнером.

В итоге рязанские волей­болистки-пляжницы завоевали три награды турнира серии «Инфинити»-2017: два «золота» и «бронзу».

– Неплохое начало сезона. С нетерпением ждем подходящих погодных условий, чтобы открыть сезон и в Рязани, – говорит тренер сборной команды области по пляжному волейболу Сергей Кузнецов.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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