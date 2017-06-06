Вирус ничьих

«Рязань-ВДВ» в Азове (Ростовская область) сыграла вничью – 1:1 – с местной «Дончанкой»

Это была четвертая ничья «десантниц» в пяти турах чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона. Первый тайм «Рязани-ВДВ» не удался. Тренерский штаб «Дончанки» хорошо изучил манеру игры «десантниц» и принял контрмеры: хозяева сковали рязанские фланги, а в центре мяч застревал, словно в болоте. Соперницы в первой же атаке заработали и реализовали пенальти.

– Был ли он? Я со своей позиции не видел. Наш игрок говорит, что правил не нарушала – соперница сама споткнулась о нее, – признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЖФК «Рязань-ВДВ» Константин Климашин.

Вторая половина игры прошла с заметным преимуществом гостей, которые только за треть 45-минутки создали опасных моментов у ворот «Дончанки» больше, чем за весь первый тайм. Но мяч в ворота не шел, да и голкипер хозяев был в ударе. Упорство «десантниц» все же принесло свои плоды: на 79-й минуте игры «дончанка» Надежда Колтакова попыталась прервать очередную атаку «Рязани-ВДВ», но вместо этого отдала пас на набегавшую в штрафную Ольгу Бойченко, которая технично перекинула мяч через голкипера.

В итоге матч, в котором «десантницы» не реализовали и третьей части голевых моментов, завершился вничью – 1:1.

– Матч прошел с нашим заметным преимуществом. Могли забивать и в первом тайме, а вместо этого пропустили. Весь второй тайм провели на половине поля «Дончанки». Прострелы, удары, Федорова в крестовину попала. Но соперник, забив, встал в обороне в два ряда, а преодолевать такую насыщенную защиту мы пока не умеем. В конце концов Бойченко забила, но этого хватило только для ничьей, – прокомментировал игру Константин Климашин.

– Несмотря на счет, игра против «Рязани-ВДВ» стала самой энергозатратной за все пять туров. По уровню контроля мяча и игровой организации наш сегодняшний соперник заметно выделяется среди остальных клубов элитного дивизиона. Если «десантницы» и дальше продолжат так играть, то будут просто обязаны бороться за попадание в Лигу чемпионов, – похвалила рязанскую команду главный тренер «Дончанки» Наталья Карасева.

Однако за доброе слово и хороший контроль мяча очки не начисляют.

Результаты двух других матчей пятого тура:

ЦСКА – «Россиянка» 2:1

«Чертаново» – «Кубаночка» 2:0

«Звезда-2005» – «Иртыш» 9:0.

После пяти туров пятерка сильнейших команд Высшего дивизиона выглядит так:

1. ЦСКА 15 очков, РМ (9 – 2)

2. «Звезда-2005» 11 очков, РМ (13 – 1)

3. «Чертаново» 8 очков, РМ (6 – 3)

4. «Рязань-ВДВ» 7 очков, РМ (6 – 5)

5. «Кубаночка» 7 очков, РМ (5 – 6)

Свой очередной матч чемпионата «десантницы» вновь играют на выезде: 22 мая в Красноярске с «Енисеем».