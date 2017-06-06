Дедово наследство

Самым уважаемым человеком в роду Угадчиковых был Михаил Александрович

Михаил Александрович Угадчиков родился в селе Исады, в большой крестьянской семье 12 июля 1894 года. Было такое время, когда в доме одновременно проживали двенадцать человек взрослых и детей, но о бедности в семье не говорили. Работали много – с утра до вечера. Так его воспитали, так он потом и своих детей воспитывал.

Миша Угадчиков окончил четыре класса церковно-приходской школы в селе Исады. Стихи, заученные в детстве, помнил до глубокой старости, мальчиком он пел в хоре исадской церкви Воскресения. С двенадцати лет Михаил стал настоящим работником в крестьянской семье – начал пасти лошадей и коров на лугу.

Женился он по любви. Встретил Миша свою любимую на празднике. Когда Миша с Таней рядом оказались и за руки взялись, она ему руку крепко пожала. Так началась любовь. Детям он потом рассказывал, что по любви в те времена мало кто свадьбы играл – как родители решат, с тем и жить. Но им с Таней повезло: родители выбор одобрили. На Красную Горку, как принято в селе, сыграли свадьбу. Но счастье было недолгим.

В 1918 году началась самая страшная из войн – Гражданская, когда брат с оружием в руках идет на брата, отец на сына. В том же году была первая мобилизация в Рязанской губернии. Так Михаил был призван в 1919 г. в ряды Красной Армии. Военная служба началась в Калуге. Потом он был направлен на Северный фронт, в 484-й стрелковый полк, 4-ю роту.

В своей автобиографии он писал: «Нас высадили в тупике железной дороги. По левому берегу Северной Двины мы шли пешком 600 километров при сорокаградусных морозах до г. Архангельска. На полпути нам встретился фронт Антанты: англичане и американцы. И вот началась война. Ходили в обходы по большому архангельскому лесу, чтобы сбить противника с укрепленной линии. Удалось прогнать его в Белое море».

За удачное проведение операции солдаты получили денежное вознаграждение в размере месячного жалования. Михаил Александрович, как помощник командира взвода, получил 1500 рублей. Он не только сражался, но и взводным запевалой был, и хлеб для солдат выпекал.

Главным событием 1920 года стала война с Польшей. Четвертая рота 484-го стрелкового полка шла в наступление в 20 километрах от Белостока. Здесь Михаила Александровича сразила польская разрывная пуля – ранение с переломом правой ноги выше колена. Нашим военным пришлось отступить. Он остался лежать на поле боя. В воспоминаниях он пишет: «Во время передышки ко мне подошли польские солдаты. Они забрали из вещевой сумки полотенце, вышитое женой, кружку, ложку. Меня не тронули, так как лежачих раненых добивать было запрещено. Ночью польские санитары подобрали меня и свезли в ближнее село, на которое мы наступали, и положили в сарай. Это было 20 июля 1920 года. Я был без перевязки трое суток. После наша рота опять шла в наступление в этом направлении. Наши сделали мне перевязку и отправили в Белосток. В госпитале на ногу положили гипс. Там я лежал двадцать дней. Потом нашим войскам снова пришлось отступать, и наш госпиталь эвакуировали… у меня началась гангрена».

Михаила Александровича направили в госпиталь г. Великие Луки. К нему сразу подошел хирург и сказал: «Военный, тебе осталось жить два-три дня. Если согласишься сделать ампутацию, то, может быть, останешься жив. Тебе государство будет платить пенсию, и проживешь». Он дал согласие на операцию. Под наркозом ногу ампутировали. Осталось от нее пять сантиметров. В возрасте 26 лет он стал инвалидом.

Когда после операции пришел в себя, он смог написать письмо домой. В нем рассказал все, что с ним произошло. Жене писал: прожили мы с тобой недолго, детей у нас нет. Отпускаю тебя, а обо мне не беспокойся. Вскоре получил из дома ответ. Жена Татьяна утешала мужа и радовалась тому, что он жив. Михаил от радости заплакал и потерял сознание.

После он лечился в г. Ярославле, потом в Москве. Туда из спасской глубинки к нему приехала Татьяна. Он вновь предложил ей расстаться. Но не расстались они, а прожили долгую совместную жизнь.

В сентябре 1921 года его выписали домой, и Татьяна увезла его в Исады. Возвратился Михаил Александрович к мирной жизни. После войны стали строиться. Купили с соседями большущий двухэтажный дом, разобрали его и построили три дома рядом – семья-то росла.

В 1930 году перешли в новый дом. И тут судьба подарила им счастье. Родилось у них шестеро детей: Александр, Михаил, Евдокия, Надежда, Василий и Виктор. Только Василий заболел и умер в младенчестве. Двойняшками родились Михаил с Евдокией и Василий с Виктором.

Михаил Александрович, несмотря на инвалидность, был настоящим главой семьи. Всегда зарабатывал своим трудом, чтобы прокормить семью и выучить детей. Бывало, что прикреплял протез ремнями к поясу, за спину – мешок с морковью и шел продавать ее на базар в Мосолово – за 10 километров от дома. В годы НЭПа ему предоставили бесплатный патент на право торговли. В доме, где жила семья, выделили под лавку кладовую комнату. Продавал Михаил Александрович все самое необходимое – соль, спички, керосин. Был он грамотным и любил порядок, так что вся бухгалтерия у него сходилась. Так он торговал до 1929 года.

Когда в селе Исады организовали колхоз, Угадчиковы вошли в него в числе первых. Михаил Александрович стал работать счетоводом в бухгалтерии. Потом одиннадцать лет был главным бухгалтером колхоза. Был еще и пчеловодом на колхозной пасеке. Дома тоже были ульи с пчелами.

В войну Татьяна и ее дочери вязали варежки для фронта с двумя пальцами, носки, шили кисеты.

После Великой Отечественной войны, в голодный год, старший сын Александр присылал деньги из Сибири. Корова была, молоко было. Угадчиковы ели блины из картофельных вытерок, в жернове мололи сушеную картошку и просо. Татьяна в то трудное время сама за сеном ездила, хворост жала, чтобы муж корзины плел. Тогда Михаил Александрович разломал последние два улья, обменял мед на мешок крахмала. Этим спас от голода свою семью. Потом снова пчел развели. Все Угадчиковы славились как хорошие пчеловоды.

Младший сын, Виктор Михайлович, вспоминает:

– На костылях отец ходил очень быстро, везде успевал. Пошли мы как-то с ним в соседнее село. Мой приятель отца моего не знал, думал, что на костылях он не дойдет. А мы за ним еле успевали. Я помню, как он сено косил: красиво, размашисто. Не каждый здоровый так сумеет...

Косил сено, ухаживал за скотиной, мог и корову подоить, и хлеб в печке испечь, корзины плел...

Жена Татьяна Михайловна успевала и детей воспитывать, и работать в колхозе. Она была рукодельницей: шила, пряла шерсть, вязала носки, ткала половики на стане, вышивала. Много лет она была бригадиром полеводческой бригады. Как лучшую труженицу ее избрали делегатом на третий съезд колхозников.

Тяжелым ударом для Михаила Александровича было известие о болезни жены. Он ухаживал за Татьяной, не отходил от нее ни на шаг. Когда она умерла, всю свою душу он отдал детям и внукам.

Михаил Александрович из рода долгожителей. Его отец, Александр Иванович, прожил 103 года. Михаил Александрович прожил 97 лет. Это был сильной воли и добрейшей души человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. М.А. Угадчиков награжден орденом Отечественной войны I степени. В 1988 году – юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».

В восьмидесятые годы Центральное телевидение снимало сюжет о нем для передачи «Сельский час». Эту передачу смотрели родственники и односельчане. Находясь на военной службе в Польше, случайно увидел деда по телевизору его старший внук Андрей.

По праздникам, когда в гости приходили дети и внуки, дед пел песни, пел про Степана Разина «Из-за острова на стрежень». А ему подпевали родные. Он говорил: «Человек должен жить там, где он родился». Эту мудрость он передавал своим детям и внукам. Все его дети жили и живут в Спасском районе. У всех крепкие избы, ухоженные огороды, в садах – ульи. Род Угадчиковых продолжается и в разных городах нашей страны: Спасске, Рязани, Москве, Калининграде.

Народный художник СССР Виктор Иванов в 1977 г. написал портрет ветерана Гражданской вой­ны Михаила Александровича Угадчикова с внучкой Галей. Портрет экспонировался в Художественном музее, а сейчас – в галерее В. Иванова в Рязани.

Мы, его потомки, гордимся, что Михаил Александрович оставил о себе добрую память как отец, дед и прадед, солдат великой страны. Вот какое наследство может оставить один человек.

Людмила Ларкина,

внучка М.А. Угадчикова