В поисках музы

Интерес к людям – главное для Елены Некрасовой и в профессии, и в творчестве

Стихи она начала писать рано – лет с шести. А прозой стала заниматься гораздо позднее. Елена Некрасова признается, что ее творчество основано на наблюдениях – сюжеты для своих произведений она черпает из жизни. «Мне интересно писать о людях, которые нас окружают», – говорит она. И тут же добавляет: «Это касается прозы. В стихах же хочется запечатлеть яркие чувства и образы, связанные со своей собственной жизнью». Елена Некрасова – член Союза писателей России.

От мечты – к делу

По образованию она психотерапевт и психолог. «Психотерапией хотела заниматься всегда, – признается Елена. – Ни разу не пожалела о выборе сферы деятельности. Двадцать лет работаю в этой сфере, а интерес к людям не иссякает».

Женщина вспоминает, как еще лет в двенадцать она запоем читала книги по психотерапии. Так что к моменту окончания школы у нее не было сомнений в выборе профессии. Рязанский мединститут Елена окончила с красным дипломом, а затем стала специализироваться в области психиатрии и психотерапии. Потом в Академии ФСИН России получила второе высшее образование – психологическое, которое обогатило уже имевшиеся медицинские знания и знания, полученные в ходе практической деятельности.

«В профессиональном плане меня интересует психопатология обыденной жизни, то есть те расстройства, которые встречаются у людей, живущих среди нас, – рассказывает Елена. – По статистике, семьдесят процентов населения России нуждается в психологической помощи. Ведь такие вещи, как неврозы, тревожные расстройства, эмоциональная, пищевая, компьютерная зависимость, депрессии невротического уровня, страхи, хроническая усталость, достаточно распространены».

По словам Елены, к ней часто обращаются люди с эмоциональной зависимостью. «Это довольно широкое понятие, – поясняет она. – В него входит и любовная зависимость (неравная любовь, разрушающая человека), и те проблемы, которые возникают при зависимости от религиозного лидера (когда речь идет о сектах – примечание РВ), и созависимости, и невозможность пережить смерть близкого».

К психологу нередко приходят люди, которые не могут самостоятельно справиться с алкогольной или табачной зависимостью. «Сегодня распространена компьютерная зависимость и зависимость от гаджетов, – продолжает Елена. – Кстати, трудоголизм, когда человек работает не столько ради результата, сколько ради процесса (и тем самым разрушает себя), тоже является разновидностью зависимости».

К каждому пациенту у психолога – индивидуальный подход. «Работаю с внутренним миром человека, его переживаниями психологическими методами, не предполагающими принятия психотропных лекарств», – подчеркивает Елена.

На основе наблюдений

Психотерапия дает богатый материал в плане наблюдений за людьми. По словам Елены, эти наблюдения очень помогают в написании прозы. Однако в ее литературных рассказах не раскрывается конфиденциальная информация о пациентах, нельзя узнать в героях повествования того или иного конкретного человека. Автор излагает ситуации, которые могут произойти с каждым, в общих чертах.

Не так давно вышла книга Елены Некрасовой «Муза в поиске». «Это сборник рассказов о людях фантастического города, прототипом которого является Рязань, – говорит автор. – В книге повествуется о наших современниках, курьезах и чудесах, происходивших с ними, о том, как важно выжить духовно в такое непростое время».

В «Музе в поисках» идет речь и о смыслах, которые каждый человек для себя находит в этой жизни, и о любви, душевной близости, об одиночестве. В общем, о том, что волнует каждого человека. «Эта книга мне дорога, и хочется, чтобы рассказы, собранные в ней, начали свою самостоятельную жизнь», – отмечает Елена.

Сейчас она работает над следующей книгой рассказов. Все уже почти подготовлено к выпуску. Пока ведутся переговоры с одним из московских издательств. Планируется, что новая книга рассказов выйдет уже в этом году.

Возвращение к себе

Елена на собственном опыте убедилась, что профессии психотерапевта и психолога способствуют тому, чтобы лучше понимать не только других людей, но и себя, помогает раскрытию творческого потенциала. Особенно это касается поэтического творчества.

«Стихотворения – квинтэссенция моей души, – говорит Елена. – Они – отражение сокровенных чувств и искренних эмоций». У автора – два сборника стихов «Возвращение к себе» и «Запретные плоды», есть публикации в «Литературной России», питерском журнале «Нева» и местных изданиях.

На вопрос о том, кто повлиял на ее литературное творчество, Елена Некрасова отвечает, что всерьез, осознанно начала писать стихи после прочтения Андрея Вознесенского. «Мне было тогда лет тринадцать, – рассказывает она. – Стихи Андрея Вознесенского просто поразили. Знакомство с творчеством Марины Цветаевой тоже сказалось очень сильно».

А наставником начинающего литератора был писатель, поэт Борис Шишаев. «Мне повезло, ведь, согласитесь, далеко не каждому посчастливилось в жизни встретить мудрого, грамотного и доброжелательного наставника», – улыбается Елена.

Уже в завершение нашей встречи она говорит, что и сама не может точно сказать, что для нее важнее – литература или психотерапия. Они находятся рядом, периодически перетекая и органично дополняя одна другую.

Елена выпустила несколько книг по психотерапии. На подходе – еще одна. Кстати, она как раз и будет посвящена эмоциональной зависимости. По мнению автора, книга станет полезной, тем более, что такое состояние все чаще сегодня встречается у людей, но вместе с тем оно остается пока мало изученным.

Фото Александра Сорокина