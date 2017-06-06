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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Из страны Пионерии

00:01 / Дата
95 лет прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки нашей страны повязали красные галстуки
Из страны Пионерии

Средняя общеобразовательная школа №4 г. Касимова открылась 1 ноября 1955 года. В школьном музее хранится много фотографий, интересных воспоминаний о пионерской жизни, школьная форма, пионерский галстук и значок, горн и барабан, но самый, пожалуй, интересный материал – «Дневник пионерской дружины им. Сергея Тюленина» и «Летопись школы №4».

Каждый пионер школы знал имя героя-комсомольца Сергея Тюленина. Все классы были отрядами и носили не только имя героя, но имели свой девиз, речевку – необходимые атрибуты пионерской жизни. В 1959 году работать в школу старшим пионервожатым пришел Николай Степанович Грачев. Молодой человек, влюбленный в пионерию, умел зажечь ребят интересными делами и стать их другом, советчиком. Он до сих пор с восторгом вспоминает то время. Чтобы увлечь ребят, надо было самому многое знать и уметь: кататься на лыжах, на коньках, играть в волейбол, петь, отвечать на самые неожиданные вопросы… В пионерской комнате было многолюдно: кто-то оформлял газеты и выставки, кто-то проводил занятия с горнистами и барабанщиками, кто-то просто забежал поиграть в настольные игры. За отличную работу с пионерами Николай Степанович был награжден значком «Лучший пионерский вожатый страны». Тогда это была очень значимая награда всесоюзного значения.

В это же время в школе училась Люся Кузяева (будущий директор нашей школы Людмила Ивановна Калинина) – активистка, участвующая во всех концертах, за что была награждена путевкой на II Всероссийский слет пионеров в Артеке. В дневнике дружины им. Сергея Тюленина Люся Кузяева написала: «Мне выпало большое счастье – поездка в Артек. Я попала в 3-ю смену. Эта смена была международная, и в Артек съехались пионеры Гвинеи и Грузии, Украины и Чехословакии, два маленьких принца из Камбоджи. Мы со всеми очень подружились. Первый день было открытие слета. В следующие дни проходили соревнования по плаванию, прыжкам и бегу. Ребят, занявших первые места, награждали заслуженные мастера спорта. В День памяти героев в Артеке открыли памятник Неизвестному матросу».

В 1968 году старшей пионервожатой школы стала Любовь Жирякова. Благодаря ей и заместителю директора по воспитательной работе Н.С. Грачеву в школе была организована встреча с режиссером-сказочником А. Роу, исполнителем ролей Бабы-яги – Г. Милляром, Деда Мороза – А. Хвылей, приехавшим в школу прямо со съемок очередной киносказки. В школьном музее школы хранятся письма, поздравительные открытки Александра Роу, Александра Хвыли, адресованные юным пионерам. Николай Степанович вспоминает: «Пришло в голову написать с ребятами письмо этим артистам, а они, не зная, как отказать (так хитро было написано письмо!), решили приехать». А потом в течение нескольких лет длилась переписка.

Вот одно из писем Александра Роу пионерам-тюленинцам (от 4 июня 1967):

 

«Наши дорогие касимовцы!

Все мы, пионеры вашей дружины (А.Хвыля, Г.Милляр и я – этим трем пионерампочти 200 лет) шлем вам заблаговременные наши поздравления, т.к. мы вернемся в Москву лишь в декабре, с 50-летием Великого Октября.

В окрестностях старинного русского города Звенигорода мы снимаем натуру к нашей 14-й сказке «Огонь, вода и медные трубы». (Посылаем вам сценарий с перечнем действующих лиц и исполнителей).

Фильм думаем закончить к мартовским каникулам 1968 года.

Веселого вам лета, отличной учебы, привет и уважение вашим родителям, дедам и бабушкам, педагогам.

4/VI – 1967. Ваш А. Роу. г. Москва».

В 1971 году на работу в школу старшей пионервожатой пришла полная творческих сил, энергии, молодости и пионерского задора Антонина Петровна Свистунова (Кочнева). Пять лет работала старшей пионервожатой. Более 35 лет – учителем начальных классов. Ребята активно собирали макулатуру и металлолом и получали за это деньги, на которые со своими старшими пионервожатыми и классными руководителями ездили в экскурсионные поездки в города-герои – Москву, Киев, Волгоград, Новороссийск… Одной из самых впечатляющих стала поездка в город молодогвардейцев Краснодон в июне 1971 года. Ребята побывали в школе, где учился Сергей Тюленин и другие молодогвардейцы. Эта школа №4 была двухэтажная, как и наша, и тоже носила имя Сергея Тюленина. Рядом с учебным зданием – его бюст. В школьном архиве есть фотография, где пионерка Наташа Потапова повязывает ему галстук.

С 1977 года на должность старшей пионервожатой в школу пришла Ирина Ивановна Титова (Кашкарова) и работала здесь 40 лет. Наставником ее был замечательный человек, отличный педагог, незаурядный организатор воспитательной работы Валентина Николаевна Прохина. Уже тогда в школе была сложившаяся воспитательная система, и Ирина Ивановна внедрила в нее новые формы работы. Совет старшеклассников, совет справедливых, школьное правительство вели большую работу с пионерами.

С 1983 года пионеры 8 «Б» класса школы под руководством учителя химии, заслуженного учителя РСФСР Надежды Васильевны Таратовой включились в теодоровское движение. В 1984 году пионеры были приглашены на XV слет форпостов «Шхуны ровесников» в Петрозаводск.

Один из самых активных участников «Шхуны ровесников» – Сергей Кельцин. И хотя он давно уже не школьник, но до сих пор остался верен «Шхуне ровесников». «Пионерское и комсомольское детство я вспоминаю часто. Было очень увлекательное время. Особенно запомнились поездки в Новороссийск, в Москву – встреча с композитором

А. Пахмутовой. У меня хранится книга – ее подарок с дарственной надписью. В то время я приобрел много друзей. Мы до сих пор встречаемся», – вспоминал он.

В 1984 году свою профессиональную деятельность старшей пионервожатой начала выпускница школы Елена Николаевна Чеботарева (Карлова). За пять лет ее работы проводилось много интересных и полезных дел: сборы макулатуры, металлолома, работа в колхозе, участие в военно-спортивной игре «Зарница», спортивных соревнованиях, городских КВН, интересные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В 1991 году наша школа принимала многочисленных гостей из разных уголков страны: Новороссийска, Москвы, Петрозаводска, Рязани, Вольска, Саратовской области, Башкортостана, Подмосковья, Владивостока. Они приехали на XXII слет «Шхуны ровесников», объединивший друзей моряков и корабелов.

С 1991 по 1993 год пионеры и комсомольцы школы ездили в Новороссийский лагерь труда и отдыха по линии московского благотворительного фонда «Мужество и гуманизм», с которым было налажено сотрудничество. Работали на виноградниках, купались в море, ездили на экскурсии в Анапу, Геленджик. Василий Калинин, Сергей Кельцин были в Москве в гостях у композитора А.Н. Пахмутовой и поэта Н.Н. Добронравова – почетных членов благотворительного фонда «Мужество и гуманизм».

Нам удалось восстановить самые яркие страницы пионерской организации им. С.Тюленина школы №4. Но исследовательская работа проводится и по сей день. Жизнь пионеров была настолько интересна, что сегодняшнему поколению школьников есть с кого брать пример.

 

Наталья Вьюгина, педагог-организатор,
учитель ИЗО средней общеобразовательной школы №4 г. Касимова,
выпускница школы 1984 года

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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