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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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«Государство возвращает ГОСТу его высокий статус»

00:05 / Актуально
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о введении дополнительной стандартизации отечественной продукции
«Государство возвращает ГОСТу его высокий статус»

Сегодня Росстандарт начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который позволит при маркировке продукции использовать знак ГОСТа. Помимо этого, подведомственная Минпромторгу организация сегодня начинает проверять продукцию на прилавках магазинов.

Выявление нарушений позволит Росстандарту обращаться в надзорные ведомства. По всей стране новый механизм стандартизации заработает уже с будущего года. О том, какую ответственность понесут недобросовестные производители и что эта мера даст потребителям, в интервью «Известиям» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

– Как введение новых стандартов отразится на производителях и потребителях товаров?

– Непосвященному может показаться, что подобная мера – высшая степень бюрократии. Но на самом деле это важная работа. Массовый выпуск продукции всегда требует некоего эталона с определенными характеристиками, которому товар должен соответствовать. Как правило, нормативно задаются высокие планки, чтобы производителям было к чему стремиться, но параметры должны постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям времени. С помощью стандартов можно регулировать качество продукции или, например, уменьшать затратность производства.

– Многие производители по-прежнему используют в маркировке ГОСТ. Это тоже показатель качества? Ему можно верить?

– Современным ГОСТам­ можно доверять, поскольку они формируются с учетом всех мнений – производителей, исследователей, общественности. Отметка подтверждает: товар качественный, безо­пасный и полностью соответствует потребительским ожиданиям.

Но, к сожалению, часто продукция со знаком ГОСТ, которому люди по-прежнему доверяют, не выдерживает критики. Дело в том, что многие компании ставят такую отметку для привлечения покупателей, используют ГОСТ как маркетинговый ход. После проверки становится понятно: до стандарта этим товарам далеко. Получается, что производители знают о высоком доверии граждан к ГОСТам и сами же это доверие и подрывают.

Еще одна сложность состоит в том, что каждое предприятие может устанавливать собственные нормативы – технические условия. О соответствии этим параметрам компании и пишут на упаковке. Но о том, что это за стандарты, потребитель узнать не может – компании нигде не афишируют такие сведения. В то же время исследования «Рос­качества» показывают, что продукция, произведенная согласно ГОСТу, серьезно превосходит по качественным характеристикам товары, выпущенные по техническим условиям. Например, молочный шоколад по ГОСТу будет сделан полностью из какао-продуктов и молока, а шоколад, сделанный по внутренним стандартам предприятия, может наполовину содержать эквиваленты и заменители. При этом в обоих случаях этот продукт будет называться «молочный шоколад». И это не редкость. Результаты исследований показали, что подобная кондитерская плитка продается под видом шоколада в 25% случаев.

Сейчас государство возвращает ГОСТу его высокий статус. Один из инструментов – запускаемая Национальная система сертификации. Теперь только через нее можно будет получить сертификат соответствия ГОСТу.

– Производители в обязательном порядке будут проходить экспертизу?

– Нет, участие – добровольное, но если производитель ответственно относится к своему продукту, стремится к повышению конкурентоспособности, то ему важно получить отметку о соответствии ГОСТу.

Сейчас проект стартует в семи пилотных регионах, где с 15 мая Росстандарт – подведомственная Минпромторгу организация – будет принимать заявки на участие. Продукция обратившихся предприятий пройдет тесты в лабораториях ведомства. Кроме того, производители должны быть готовы к внезапным проверкам – продукция может быть взята в любой момент: с конвейера, со склада, с товарной полки. Да, знак ГОСТ получить будет непросто, но теперь это не будет просто графический значок на упаковке. Нарушителям, которые попадутся на неправомерном использовании отметки, грозит административная ответственность.

Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне. Планируется, что по всей стране система заработает в 2018 году.

– Какую ответственность понесут производители, самовольно маркирующие продукцию ГОСТом?

– Количество таких производителей должно сократиться. Поскольку одновременно с запуском Национальной системы стартуют внеплановые проверки продукции, которую компании представляют как соответствующую ГОСТу. В 2017 году Росстандартом зарегистрировано право пользования знаком Национальной системы стандартизации (НСС), и ведомство как правообладатель может проводить такие инспекции и извещать соответствующие надзорные органы о выявленных нарушениях. Кроме того, в скором времени ужесточится и ответственность за неправомерную маркировку: подготовлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым сумма штрафа вырастет в несколько раз. Как мы рассчитываем, к 2018 году товаров, чья маркировка знаком НСС не будет подтверждена легальными сертификатами, больше не будет.

– Как появление «Российского знака качества» отразилось на реализации оте­чественных товаров?

– Продажи товаров со «знаком», по оценкам производителей, выросли на 35%. И это только начало. «Роскачество», которое присваивает «знак», не работает еще и двух лет, но уже успело проверить более 2 тыс. наименований продукции разного вида. И только 80 из них удостоились «Российского знака качества». Скоро предстоит проверка популярных товаров массового потребления: алкоголя, хлеба, продукции легпрома, колесных дисков.

Кроме того, исследования «Роскачества» мы обсуждаем на заседаниях Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где вырабатываются дальнейшие меры по ликвидации контрафакта и фальсификата.

– Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» отозвал более 100 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta. Это тоже борьба за качество?

– Проведение отзывных кампаний, в том числе по автомобилям, – нормальная практика и во всем мире, и в России. К сожалению, многие до сих пор воспринимают подобные акции в негативном свете: как же так, производитель отзывает большое количество автомобилей с серьезными неисправностями!

Но проведение отзывных кампаний свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. Отзывная кампания – не ущерб репутации.

На днях Росстандарт по инициативе «АвтоВАЗа» вновь согласовал отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada (Kalina Sport, Granta Sport). «Фольксваген Груп Рус» также готовит аналогичную просьбу относительно 14 тыс. автомобилей марки Audi. И к таким мерам прибегают не только автопроизводители. Например, сейчас также планируется отзыв 1200 планшетов Panasonic Toughpad, произведенных с 2013 по 2016 год. О проведении всех кампаний наши граждане будут своевременно извещены – вся необходимая информация размещается на официальном сайте Росстандарта.

Государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак.

– Как ваше ведомство относится к инициативе отменить поверки водосчетчиков?

– По этой теме мы получаем большое количество жалоб населения. Вопросы регулирования измерительных приборов находятся в компетенции Росстандарта. При этом на рынке работает большое количество частных организаций, порой злоупотребляющих доверием граждан и их незнанием того, как часто должны поверяться водосчетчики и сколько стоит такая поверка.

Важно помнить, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум – это четыре года, а для большинства счетчиков это шесть лет.

Более того, мы считаем, что обязательство по проведению поверки этих средств измерений необходимо перенести с граждан на управляющие компании. Не нужно перегружать людей дополнительной работой по отслеживанию сроков поверки водосчетчиков: гражданин должен просто оплачивать те услуги, которые ему оказаны.

Я думаю, если прибор вышел из строя или уже не пригоден для использования, тогда управляющая компания должна принять на себя все обязательства по отслеживанию этого – так же, как и все расходы по замене этого счетчика новым. Такой подход, на мой взгляд, будет более комфортным для наших граждан.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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