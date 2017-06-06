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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Опасный контент

00:01 / Тема дня
Перед семьей и школой встали новые вызовы и угрозы
Опасный контент

Выход в современное информационное пространство еще недавно воспринимался, прежде всего, как огромное и благое достижение научно-технической мысли. Но, как оказалось, использование компьютера таит в себе значительные риски и угрозы, особенно опасные для традиционных социальных институтов образования и воспитания детей.

Не случайно очередной, X съезд Всероссийского педагогического собрания, который прошел в Москве 12 – 14 апреля, был посвящен проблемам информационной безопасности семьи и школы. О том, что предлагалось на съезде этой общественной организации в рамках заявленной темы, что и как уже осуществляется на практике, корреспондент газеты говорил с председателем регионального отделения ВПС, директором школы №51 г. Рязани, заслуженным учителем школы России Ольгой Николаевной Маслюк.

– Сначала о том, насколько влиятельна ваша общественная организация, в решении каких важных вопросов она помогла российской школе, учительству?

О.М. – Их немало, назову лишь некоторые. Одно время бесчисленные нарекания вызывала, например, организация школьного питания, его качество, полезность для детей, но долгое время лишь шли разговоры. Когда за решение этой проблемы взялось ВПС (руководитель которого Валентина Николаевна Иванова – ректор одного из московских вузов, профессор, доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В.Путина, в прошлом депутат Госдумы), дело пошло гораздо быстрее. Как и некоторые другие города, Рязань вошла в новую программу организации школьного питания и оснащения школьных столовых современным оборудованием. Введение ЕГЭ, новой формы аттестации учителей, формирование учительской зарплаты – соотношение в ней базовой части и стимулирующих выплат, содержание и требования к новым образовательным стандартам, привлечение молодых специалистов, задачи и проблемы сельских школ, школьные автобусы… В обсуждении всего этого, жизненно важного для школы, педагогов, детей, участвовала наша общественная организация, стимулируя движение вперед и отстаивая справедливость.

– При всей сложности названных вами проблем сохранять безопасность семьи и школы в современном информационном пространстве, как мне представляется, гораздо сложнее.

О.М. – На дискуссионных площадках съезда обсуждали не только, как защитить школьника от современных информационных угроз, от склонения их через сети к экстремизму, к суициду, но и как защитить авторитет и достоинство учителя, повысить ответственность некоторых беспечных родителей. В рамках съезда был организован первый слет молодежных казачьих кибердружин, обобщался опыт Российского движения школьников. То, что за прошлый год 720 детей и подростков закончили жизнь самоубийством, заставляет нас всех – родителей, учителей, общественность, правоохранительные органы – активнее противостоять этому, больше внимания уделять детям, вникать в их проблемы, вовлекать в совместную полезную деятельность, кружки, секции, объединения.

– Какова же роль родителей?

О.М. – На съезде неоднократно подчеркивалось – ключевая. Это, прежде всего, ненавязчивый, доверительный контроль родителей за тем, как и с кем общается ребенок в виртуальном пространстве. А доверительность не возникает в том случае, если ребенок постоянно слышит: «Мне некогда – не до тебя», «Займись чем-нибудь, не мешай» и так далее. Когда я возвращалась на поезде из Москвы, то имела возможность видеть типичную картину: мама занята грудным малышом, а второй ребенок, чуть старше, занят тем, что тычет пальчиком в кнопки мобильника. С этого многие беды и начинаются. Ребенок должен иметь достаточное время для общения с родителями, общения созидательного, полезного, радующего обе стороны. Мы в своей школе придумали, например, праздник семейных проектов. В основе проекта какое-то общее семейное увлечение: туризм, спорт, путешествия по родному краю, дачное хозяйство, разведение цветов, различные виды творчества, изучение своей родословной... Важно, чтобы дети чувствовали причастность к общему семейному делу, чтобы у них не было пустого времяпрепровождения.

– Все это, безусловно, хорошо, но иногда родители в силу своей психологической некомпетентности, технической неграмотности могут не заметить каких-то важных симптомов. Были ведь в Рязанской области страшные случаи…

О.М. – Мне кажется, в нашей области много делается для их профилактики. Эти вопросы часто обсуждаются с руководителями школ, их заместителями по воспитательной работе, с классными руководителями, родительской общественностью. Активно работает центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, сотрудники которого являются по первому зову. Есть центр защиты детей от интернет-угроз, организовал который Владимир Александрович Рогов. У нас в школе был случай… Учителям показалось, что одна девочка ведет себя несколько странно. Обратились к Рогову, он проанализировал ее общение по компьютеру со сверстниками, и некоторые фразы его насторожили. Пригласили в школу маму девочки. Она все пояснила. Тревога, оказалась напрасной. Ну и слава Богу!

– После состоявшегося съезда региональное отделение ВПС намеревается донести какие-то его предложения до областных органов образования?

О.М. – Конечно. В работе дискуссионных площадок съезда от Рязанского регионального отделения ВПС принимали активное участие педагоги областной школы дистанционного обучения, школы №63 и психолого-педагогического центра г. Рязани. Мы вместе постараемся рассказать обо всем полезном и интересном. На съезде предлагалось создать молодежные кибердружины, активнее использовать возможности Лиги безопасного Интернета, вовлекать все больше школьников в волонтерское движение, в Российское движение школьников. Предлагалось также вернуть в школу и усовершенствовать те программы, которые были нацелены на подготовку старшеклассников к ответственной роли родителей в семейной жизни.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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