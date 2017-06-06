Праздник удался!

Клуб любителей бега «Рязань» выражает признательность и благодарность коллективу Управления по физической культуре и спорту администрации г. Рязани и персонально руководителю управления Марине Кащеевой и заместителю начальника управления Кириллу Сосунову за организацию и проведение первого полумарафона «Рязанский кремль»! Это стало настоящим праздником, ярким спортивным событием 2017 года, о котором с радостью будут вспоминать не только рязанские легкоатлеты, но и любители бега из более чем 100 городов России, принявшие участие в пробеге. Участники полумарафона отметили высокий уровень организации, прекрасную наградную атрибутику, доброжелательность, приветливость организаторов, хорошую подготовку трассы забега. Надеемся, что полумарафон «Рязанский кремль» станет традиционным и перерастет в марафон.