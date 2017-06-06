Сохранить нить памяти – важная задача школы и родителей

«Отгремел салют Победы, прошли дни великого праздника 9 Мая, но осталась с нами уверенность в том, что не забудут дети, какой ценой досталась нам Победа, и будут свято чтить память о войне и своих предках.

Не первый год учащиеся со своими наставниками и педагогами в школе № 53 г. Рязани готовят постановки, посвященные Великой Отечественной войне. Спектакли «В мае 45-го», «Фотография, на которой нас нет» смотрели не только в своей школе. В каждом классе пишут Книгу Памяти. В ней – рассказы о членах семьи – участниках войны. Недавно дети приняли участие в общероссийском конкурсе «Салют, Победа!» А еще они разрабатывают мультимедийные презентации, фильмы, рисуют плакаты, стенгазеты, пишут рассказы и стихи о войне. Приносят в школу платки с именами своих родственников, сшивая их в один большой солдатский платок, с которым пройдут в марше на Поклонной горе. Ежегодно школьники несут Вахту памяти на мемориальном комплексе, проходят в строю «Бессмертного полка».

Спектакль «Фотография, на которой нас нет» собрал буквально весь микрорайон школы. На постановку пришли учащиеся, их родители, дедушки и бабушки, сестры и братья, выпускники школы и просто знакомые.

Спектакль охватил страницы истории военных дней. Каждая сцена спектакля: прощания матери с сыном, приписавшим себе год, чтобы попасть на фронт, расставание парня с любимой девушкой, его ранение и полная потеря зрения, новая их встреча уже в госпитале, где девушка, плача, уверяет любимого, что «она будет его глазами», были сыграны так, что остаться равнодушным было невозможно.

В завершение вечера все участники с портретами своих родных и зажженными свечами вышли под песни «День Победы», «Бери шинель». Подпевали все…

Хочу выразить глубокую благодарность от имени всех родителей педагогам школы и особенно учителю русского языка и литературы Ирине Владимировне Облачновой – создателю всех школьных постановок о войне. Такая работа очень значима для воспитания у молодежи чувства патриотизма, помогает донести до нового поколения правду о минувшей войне. Годы спустя эту память наши дети передадут своим сыновьям и дочерям, а те, в свою очередь, – своим. Чтобы и в будущем наши правнуки гордились теми, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне».

Валерия Макарова