Не проехать свою остановку

«Слышал, что в областном центре изменили названия остановок общественного транспорта. Хочу узнать, какие именно?

Владимир М., г. Спасск»

Как пояснили в администрации областного центра, остановочный пункт «Детский мир» на Народном бульваре в Рязани переименован в «Бульвар Победы», а название «Онкодиспансер» присвоено новой остановке общественного транспорта в прямом и обратном направлениях, организованной в районе одноименного медицинского учреждения. Такие изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок 16 мая, а также в разрешительную документацию троллейбусов №№ 4, 10, 12, 17 и автобусов №№14, 42, 47, 71, 88. По данным управления транспорта, перевозчики уведомлены о необходимости с 19 мая этого года обеспечить посадку и высадку пассажиров в автобусы, обслуживающие эти маршруты. Информация для граждан своевременно появится на всех остановочных пунктах по пути следования транспортных средств и в их салонах, с водителями будет проведен инструктаж.