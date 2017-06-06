Кто не платит за парковку?

Определен перечень домов, жильцы которых имеют право на бесплатное пользование местами на платных автостоянках Рязани

«Я живу в центре города, как раз на улице, которая вошла в зону платной парковки. Мне тоже платить за возможность оставить свою машину возле дома?

Виталий С., г Рязань»

Постановлением администрации Рязани утвержден перечень жилых домов Рязани, расположенных в пределах платных парковочных зон, жители которых имеют право на безвозмездное размещение своих транспортных средств на платных парковках. Перечень домов размещен на официальном сайте горадминистрации. Обязательное условие для реализации этого права – наличие у гражданина оформленного в установленном порядке парковочного свидетельства.

С заявлением на получение документа следует обращаться в территориальный отдел ГБУ РО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Для оформления свидетельства необходимо предоставить оригинал и копию:

1) паспорта (в случае обращения представителя заявителя – паспорт представителя и доверенность, подтверждающую полномочия представителя);

2) документа, подтверждающего право гражданина на жилое помещение (документ о праве собственности, договор социального найма, договор найма служебного жилого помещения);

3) свидетельства о регистрации транспортного средства.

4) СНИЛС.

В рамках реализации первого этапа проекта создания платного парковочного пространства на 20 участках дорог общего пользования Рязани в настоящее время наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты.