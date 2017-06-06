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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Агросекреты для школьников

00:01 / Событие
В Рязани подвели итоги нового сетевого проекта
Автор фото: Анна Добролежа | Агросекреты для школьников
Фото автора.

Сертификаты дополнительного образования выпускникам сетевого проекта «Агрошкола» вручили на торжественном открытии областного слета юных экологов. Участники проекта получили рекомендации для поступления в РГАТУ имени П.А. Костычева.

Сетевой проект был реализован детским эколого-биологическим центром при поддержке министерства образования, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в 2016/2017 году. Участие в осуществлении проекта приняли РГАТУ имени П.А. Костычева и региональное отделение Российского союза сельской молодежи.

Основная цель «Агрошколы» – профориентация школьников, проявляющих интерес к сельскому хозяйству. Обучение в ней прошли 40 детей из 11 муниципальных образований.

Для рязанских школьников занятия проходили в детском эколого-биологическом центре, с ребятами из районов занимались дистанционно. Во время трех очных сессий состоялись образовательные семинары в агротехнологическом университете и экскурсии на ведущие предприятия АПК.

Обучение в «Агрошколе» проходило по трем направлениям: «Агротехнология», «Лесное дело», «Ветеринария и зоотехния». В рамках первого направления проводилась опытническая и исследовательская работа с растениями на учебно-опытном участке. Школьники изучали перспективные агротехнологические приемы, например, размножение растений меристемным способом и выращивание сельхозкультур на гидропонике. По программе «Лесное дело» учащиеся изучали лесной биоценоз, занимались проектной и исследовательской деятельностью, участвовали в природоохранных акциях.

Ученица 9 класса школы № 63 г. Рязани Валерия Некрасова посещала занятия по ветеринарии и зоотехнии. В детстве она долго думала о будущей профессии и приняла решение стать ветеринаром. Она готова работать как в городе, так в селе. В «Агрошколу» Валерия поступила, чтобы повысить знания и подготовиться к поступлению в вуз.

– В «Агрошколе» мне было очень интересно. Нас познакомили с основами ветеринарии и отраслью животноводства, рассказывали об особенностях животных, строении их скелета, составе молока и о многом другом, – говорит Валерия.

14 выпускников «Агрошколы» уже в этом году планируют поступление на аграрные специальности в РГАТУ имени П.А. Костычева.

В 2017/2018 учебном году реализация проекта продолжится. Планируется организация филиалов «Агрошколы» в ведущих сельскохозяйственных районах Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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