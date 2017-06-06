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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Обсуждая варианты

00:01 / Событие
Солотчинские леса могут получить статус особо охраняемой территории

Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало «круглый стол», на котором обсуждалась тема создания зеленого щита вокруг Рязани. В центре внимания участников обсуждения – пути реализации поручения главы региона Николая Любимова о создании особо охраняемой природной территории «Солотчинский парк». На заседании выступили представители министерства природопользования, научного сообщества, общественников.

Заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, заместитель председателя Общественного совета при минприроды Рязанской области Алексей Водорезов рассказал об исследовании Солотчи специалистами университета. В их числе – географы, экологи, картографы, биологи. Был собран и проанализирован огромный материал, который подтверждает уникальность территории. По мнению ученых, в Солотче необходимо создать парк, подобный национальному парку «Мещера».

Представители министерства природопользования в свою очередь считают, что создание парка – дорогостоящее мероприятие. Уже в первый год потребуется вложить 200 млн. рублей. Такая форма потребует исполнения целого ряда регламентов: создания мест отдыха, стоянок для автотранспорта, мест сбора мусора и его утилизации. Необходимо будет предусмотреть в штатном расписании дирекции должности гидов, научных сотрудников, водителей, техслужащих и другой персонал. В областном бюджете на это средств нет, поэтому идеальный вариант для Солотчи – создание заказника. Главное, что это позволит придать территории статус охраняемых земель. Создавать дирекцию и набирать в штат сотрудников не придется: лесники будут проводить работу по сохранению леса и лесовосстановлению. В заказнике будет запрещена охота и сплошная рубка. Неподобающее отношение к природе будет пресекаться.

К единому мнению участники «круглого стола» пока не пришли, так как, по словам заместителя министра природопользования Валентины Русаковой, в Солотче необходимо провести комплексное экологическое обследование территорий.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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