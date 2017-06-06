Ситуация стабильна

Африканская чума уже не страшна

На совещании, состоявшемся в правительстве региона, обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализаций мероприятий по профилактике болезней животных.

В совещании принимали участие руководители министерств и ведомств Рязанской области, представители территориальных органов федеральных органов власти, Окского биосферного заповедника и национального парка «Мещера». Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних животных и в дикой фауне не регистрировалось уже более 10 месяцев. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ, в том числе в приграничных Владимирской и Московской областях. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев.

Кроме того, на заседании речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний.