Неделя глазами экспертов

Татьяна Косачева,

региональный координатор Российского движения школьников

Неделя ознаменовалась яркими событиями как федерального, так и регионального уровня. Лично мне удалось побывать на коллегии Федерального агентства по делам молодежи, на которой министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила «потрясающие результаты» Российского движения школьников в нашей стране. Как раз активисты этого движения провели и проведут много ярких дней этой недели. Арина Нагавкина-Стецкевич из гимназии № 5 Рязани стала победителем всероссийского конкурса на английском языке «Детский взгляд: Чемпионат мира по футболу 2018 в России». Арина, единственная в стране, войдет в состав Международного детского пресс-центра пятого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» и выступит юным журналистом на всех мероприятиях проекта.

Вчера на базе детского эколого-биологического центра прошел областной слет экологов, где приняли участие экологические отряды пилотных школ РДШ. Сегодня, когда вся страна будет праздновать 95-летие пионерии и День детских организаций, в школе № 51 соберутся вожатые разных поколений, а на улице Почтовой г. Рязани состоится праздник для жителей города. В этот день на большой школьной линейке городских школ будет открыто местное отделение Российского движения школьников города Рязани и сдан рапорт ветеранам детского движения, активистам пионерской организации как главным учителям и наставникам на этом поприще.

Павел Квартников,

преподаватель отделения журналистики РГУ имени С.А. Есенина:

На текущей неделе в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина было много важных событий. На то он и университет, чтобы активно участвовать и в научной работе, и в общественной жизни, и даже в международных делах.

В эти дни в Китае с официальным визитом находятся ректор РГУ Андрей Минаев и старший научный сотрудник музея-заповедника Сергея Есенина Константин Воронцов. Дело в том, что уже несколько лет наш вуз строит партнерские отношения с Чанчуньским университетом. Взаимоотношения касаются разных сторон жизни, а на текущей неделе официальные представители нашего вуза и музея-заповедника в Константинове отправились в Китай с целью открытия в Чанчуньском университете научно-просветительского центра имени Сергея Есенина. Китайцы давно интересуются творческим наследием великого русского поэта, и теперь они будут строить эту работу уже на научной основе в тесном взаимодействии с учеными РГУ.

Важным событием в нашей жизни стала также «Есенинская весна». XIII Межрегиональный фестиваль «Есенинская весна», начавшийся вчера, собрал в РГУ студентов 36 вузов и учреждений среднего профессионального образования из трех федеральных округов нашей страны. Творческий обмен всем полезен, а на нас налагает еще и большую ответственность за организацию. Но мы постарались и проявили гостеприимство.

На этой неделе завершился отбор студентов для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В числе прошедших отбор есть студенты и выпускники отделения журналистики нашего вуза, среди которых корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Елена Серебрякова.

Гордимся мы и тем, что студент нашего вуза Иван Кулаков стал чемпионом Европы по гиревому спорту. Соревнования прошли в городе Даугавпилс (Латвия).