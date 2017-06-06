Бизнес, нацеленный на успех

Малое и среднее предпринимательство области обеспечивает треть валового регионального продукта

В Рязани прошел Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни». Для участия в нем собрались более 500 представителей малого и среднего бизнеса Центрального федерального округа, региональная власть, лидеры общественных организаций предпринимателей. Рязанскую область на форуме представляли более 200 предпринимателей.

В церемонии открытия форума принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Он поблагодарил Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив, Общественную палату Российской Федерации за то, что площадкой проведения форума была выбрана Рязанская область.

– Для нас это большая честь и стимул для дальнейшего развития. Форум показывает лучшие практики, дает примеры предпринимателям, позволяет верить в успех бизнеса, – сказал Николай Любимов.

Он отметил, что предпринимательство в Рязанской области занимает значимое место, обеспечивает 30 процентов валового регионального продукта. По словам Николая Любимова, на подобных форумах решается немало задач, и для Рязанской области эта встреча представителей бизнес-сообщества будет очень полезной. Основное послание форума местному бизнесу заключается в том, что, занимаясь бизнесом в Рязанской области, можно достичь успеха. В ответ от представителей предпринимательского сообщества власть ждет предложений о том, как она должна взаимодействовать с бизнесом и чем помогать в решении существующих проблем, «чтобы количество малых и средних предприятий увеличивалось, чтобы увеличивалась выручка, и все были услышаны».

Николай Любимов напомнил, что в регионе действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса (в этом году на них направлено 84 миллиона рублей, из которых 56 миллионов рублей – федеральные средства), работает центр поддержки предпринимательства и экспорта, налажено взаимодействие со всеми профильными общественными организациями, оказываются услуги консультационного характера.

– Мы стараемся максимально поддерживать малый и средний бизнес, особенно тот, который нацелен на экспорт несырьевых товаров, потому что это делает нашу экономику конкурентоспособной. При этом всю информацию о существующих мерах поддержки предприниматели могут получить через многофункциональные центры, что максимально удобно, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил важность проведения в Рязани подобного форума, где представлены лучшие муниципальные практики Центрального федерального округа.

– В Рязань приехали предприниматели из многих регионов. Они рассказывали о том, как достичь успеха в бизнесе. Это обмен опытом, возможность посмотреть по-другому на малый и средний бизнес, – сказал Александр Калинин.

Александр Калинин оценил высокий экспортный потенциал рязанских предприятий и туристическую привлекательность области, а Дмитрий Абрамов, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе, остановился на инвестиционном потенциале региона.

– Рязанская область все больше и больше включается в повестку Агентства стратегических инициатив. В ближайшее время регион будет участвовать в проекте «Магазин верных решений», область уже выбрала для себя три готовых к внедрению проекта по развитию городской среды, – рассказал Дмитрий Абрамов.

На форуме работало несколько тематических сессий и мастер-классов, действовала фотовыставка, состоялось награждение победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех».