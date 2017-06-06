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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Новая. Современная. Многопрофильная

00:01 / Общество
В Рязани будет одна из лучших больниц в России
Автор фото: Александр Королев | Новая. Современная. Многопрофильная
Фото: Александр Королев.

В конце 2019 года Рязанская больница скорой медицинской помощи должна переехать в новое современное здание. Лечебное учреждение значительно расширится и сосредоточит на своей базе всю экстренную медпомощь. Это будет новая, современная, многопрофильная больница.

В областном центре начато возведение комплекса зданий больницы скорой медицинской помощи. Строительные работы стартовали в декабре 2016 года на территории бывшего трамвайного депо. Новое здание БСМП – объект для региона важнейший и долгожданный. Его строительство стало возможным благодаря федеральным вливаниям. Общая стоимость возведения стационара вместе с его оснащением – почти четыре с половиной миллиарда рублей. Строительством занимается компания «Квант», которая возвела и продолжает возводить важнейшие социальные объекты региона, в том числе перинатальный центр и рязанскую школу № 73.

На стройплощадке будущей больницы кипит работа. На данный момент здесь занимаются возведением фундамента. Но масштабы стройки уже сейчас впечатляют. Понятно, что новая БСМП будет большой и современной, не идущей ни в какое сравнение с нынешней больницей, находящейся в аварийных зданиях бывшего общежития.

Что же будет представлять из себя это новое лечебное учреждение? Главный корпус БСМП будет семи­этажным (плюс нулевой этаж, где будут вспомогательные больничные подразделения). В нем разместятся четыре многопрофильных операционных отделения, лаборатория, отделения эндоскопии, травматологии, терапии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, физиотерапии и рентгенологии. Важно, что больница с переездом в новое современное здание ощутимо расширится не только по площадям, но и своему функционалу. На первом этаже будет травмпункт, отдельное здание в составе БСМП будет отведено для бюро судебно-медицинской экспертизы. Вся экстренная помощь, в том числе гастроэнтерологического и гинекологического профиля, будет выведена из других лечебных учреждений и сосредоточена именно в БСМП.

Вчера на строительной площадке вместе с представителями профильных министерств, подрядчиками и руководством больницы побывал глава региона Николай Любимов. Руководство регионального минздрава и БСМП заверили врио губернатора, что это будет сильная многопрофильная больница, одна из лучших в стране.

Во время общения с журналистами по итогам инспекционной поездки Николай Любимов отметил, что строительные работы идут по графику.

– Сегодня важно не снижать темпов строительства и обеспечивать своевременное финансирование проекта, – подчеркнул глава региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 90 (5377) от 19 мая 2017 года
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