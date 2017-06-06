Рязанские аграрии уже собирают урожай тепличных огурцов
На 18 мая валовой сбор тепличных огурцов в регионе составляет 216,7 тонн
Основной сбор – 206,7 тонн – ведет ООО «Ветер перемен» Рыбновского района. Средняя отпускная цена – 57 рублей за 1 кг.
Основной объем огурцов предстоит собрать в пленочных теплицах (весенних) и на открытом грунте уже в середине июля, сообщили в региональном минсельхозе.
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