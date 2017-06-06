16:30 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
178

Рязанские аграрии уже собирают урожай тепличных огурцов

09:00 / Экономика
На 18 мая валовой сбор тепличных огурцов в регионе составляет 216,7 тонн

Основной сбор – 206,7 тонн – ведет ООО «Ветер перемен» Рыбновского района. Средняя отпускная цена – 57 рублей за 1 кг.

Основной объем огурцов предстоит собрать в пленочных теплицах (весенних) и на открытом грунте уже в середине июля, сообщили в региональном минсельхозе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани наградили победителей Национальной премии «Бизнес-Успех»

В Рязани дан старт Всероссийскому форуму «Территория бизнеса – территория жизни»

В Рязани открылась фотовыставка «Бизнес в объективе»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы