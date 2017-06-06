В Рязанской области продолжается сбор средств на восстановление дома сестер Хвощинских

Во дворце культуры Приокский состоялся благотворительный концерт, который подготовили ученики рязанской школы № 69. Все собранные средства пойдут на восстановление дома писательниц Хвощинских.

В регионе реализуется проект «Мы родом из России», призванный объединить всех жителей региона, готовых внести свой вклад в дело восстановления памятников истории и культуры. Одним из таких «героев» проекта и стал дом писательниц Хвощинских, один из центров культурной и литературной жизни Рязани середины 19 века.

На благотворительном концерте зрителей порадовали не только творческие коллективы школы. Анастасия Селиверства выступила с научным докладом и рассказала о жизни и творчестве сестер Хвощинских. Школьница провела большую исследовательскую работу.

На данный момент собрано более 600 тысяч рублей на восстановление исторического здания. Как сообщает куратор проекта Екатерина Филиппова, всего для восстановления дома нужно порядка 2 млн рублей.

Фото Милены Лаврухиной