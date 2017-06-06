Иван Едешко приглашает рязанских баскетболистов на мастер-класс

26 мая в спорткомплексе Дворца детского творчества БК «Рязань» проводит мастер-класс. Руководит семинаром олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Иван Едешко. Вход на занятие свободный. Начало в 11.00, сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

Наша справка

ЕДЕШКО Иван Иванович

Родился 25 марта 1945 года в селе Стецки Гродненской области Белорусской ССР.

Рост - 196 см,.разыгрывающий. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России.

Выступал за «Динамо» Минск, ЦСКА Москва, СКА Киев.

Олимпийский чемпион 1972, бронзовый призёр ОИ-76. Чемпион мира 1974, серебряный призёр ЧМ-78. Чемпион Европы 1971, 1979, серебряный призёр ЧЕ-75; бронзовый призёр ЧЕ-73. Чемпион СССР 1971-74, 1976, 1977, 1979, 1980, серебряный призёр чемпионата СССР 1975. Чемпион Универсиады 1970; серебряный призёр — 1973 г. Обладатель Куюка европейских чемпионов 1971. Награждён орденом «Знак почета»,орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть».

Запомнился «золотым» пасом Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене (1972).

Тренер сборной СССР на ЧМ-82 (1-е место) и чемпионате Европы 1987 г. (2-е место). Тренер мужской команды ЦСКА - чемпиона России 1992. Главный тренер юниорской сборной России в 1998—2000. С 2000 главный тренер молодёжной сборной России.