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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Летом в Рязани планируется спилить более 600 опасных старых и аварийных деревьев

09:28 / Актуально
В Железнодорожном районе работы будут организованы в 45 дворах, в Советском районе – в 10 дворах, в Московском районе – в 57 дворах, в Октябрьском районе – в 29 дворах
Летом в Рязани планируется спилить более 600 опасных старых и аварийных деревьев

Дирекция благоустройства города проведет очередной цикл работ по санитарной вырубке старовозрастных и аварийных деревьев. Их перечень формируется на основе заявлений горожан и соответствующих актов на снос зеленых насаждений, принимаемых комиссией.

Как информируют в дирекции благоустройства города, по результатам ежеквартальных электронных торгов к вырубке аварийных деревьев привлекаются сторонние организации, имеющие спецтехнику.

В минувшем году в Рязани было спилено более 1 900 старовозрастных и аварийных деревьев, представлявших угрозу обрушения. Объем компенсационного озеленения составил более 10 000 деревьев и кустарников.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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