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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области

09:33 / Происшествия

Информация о пожаре в селе Большая Алешня Ряжского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 04.59, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В кирпичном жилом доме горела квартира. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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