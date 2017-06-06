Информация о пожаре в селе Большая Алешня Ряжского района поступила на пульт дежурного «01» сегодня в 04.59, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В кирпичном жилом доме горела квартира. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:33 19.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 мая 2017 года
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